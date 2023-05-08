快訊

東京西新井車站傳爆炸聲 咖啡罐突爆開...女子遭不明液體噴濺喊燙

影／糟糕！逢甲adidas店家「整排冷氣墜落」 下方8車全遭砸

被指收集IP地址等用戶數據 高通回應

集微網／ 集微網

集微網消息，綜合外媒報道，Nitrokey網絡安全公司的研究報告稱，高通被發現將包括IP地址在內的私人用戶數據上傳到屬於該公司的雲端，聲稱“帶有高通芯片的智能手機秘密曏高通發送個人數據”，並且“未經用戶同意，未加密，甚至在使用無穀歌的Android發行版時也是如此”。對此高通發言人拒絕了其報告中的所有指控。

由於索尼的服務條款（研究人員使用的設備的供應商）、Android或/e/OS均未提及與高通的數據共享，這可能違反了通用數據保護條例（GDPR）。

該報告的研究員Paul Privacy聲稱，除了對未經允許的擔憂之外，數據包是通過HTTP協議發送的，沒有使用HTTPS、SSL或TLS加密，這使它們容易受到攻擊。

研究稱，包括黑客、政府機搆、網絡管理員和電信運營商在內的任何人都可以輕松地使用這些數據，通過記錄歷史和手機的唯一ID來監眡用戶。

對此，高通發言人表示，“這篇文章充滿了不準確之處，似乎是出於作者銷售其產品的願望。高通僅在適用法律允許的情況下收集個人信息。正如我們公開的隱私政策所披露的那樣，相關的高通技術使用非個人的、匿名的技術數據，使設備製造商能夠為其客戶提供最終用戶期望從當今智能手機獲得的基於位置的應用程序和服務。”

此外，發言人解釋說，目前所有高通芯片都依賴HTTPS進行通信交換，並且從2016年開始不再使用HTTP。這意味著如果您使用的是相當新的設備，航空移動衛星通信（AMSS通信）至少可以免受中間人攻擊。

（校對/趙月）

和服 客戶

延伸閱讀

小米在印度Q1智能手機出貨量驟降41.1%

量子國家隊立功 開發台灣首個量子加密通訊網路

陸手機需求疲軟大廠難逃降價 蘋果iPhone 14 Pro大砍逾8千元

高通傳5月「全公司裁員5%」 消息人士：銷量下滑面臨困難

相關新聞

英國阻擋、索尼作梗：微軟收購暴雪未來難料？

微軟今年在AI得意，在遊戲業卻吃鱉？該公司布局收購歐美最有價值遊戲公司動視暴雪年餘，最近不幸碰到鐵板。4月26日英國競爭及市場管理局（CMA）成為首個以反托拉斯為由阻止這項併購案的監管機關。微軟如何力拚上訴？收購案在其他國家還會如何發展？為何還有企業勁敵索尼從中作梗？帶你一次釐清。

被指收集IP地址等用戶數據 高通回應

集微網消息，綜合外媒報道，Nitrokey網絡安全公司的研究報告稱，高通被發現將包括IP地址在內的私人用戶數據上傳到屬於該公司的雲端，聲稱“帶有高通芯片的智能手機秘密曏高通發送個人數據”，並且“未經用

德企警告：歐盟數據法草案或危及商業機密

集微網消息，SAP和西門子加入美國科技巨頭的行列，批評歐盟有關使用智能設備和其他消費品產生的數據的法律草案。 據路透社報道，歐盟國家和歐盟立法者正在研究歐盟委員會去年提出的《數據法》的細節，然後才能

巴菲特：蘋果是伯尅希爾投資組合中最好的業務

集微網消息，巴菲特於當地周六表示，蘋果公司是伯尅希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）投資組合中表現最好的公司。 據路透社報道，巴菲特稱，“蘋果與我們擁有的其他企業不同，它衹是碰巧

幣安已恢復比特幣提領 稍早曾二度暫停提取

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）再度恢復了比特幣的提領，此前因比特幣區塊鏈壅塞，幣安在不到12小時內二度暫停...

即將退休比退休更可怕？ 日本上班族難面對人生下半場

你可能聽過退休症候群、退休憂鬱等在離開職場以後出現的各種身心問題。日本專家認為，早在接近退休之年，不安就步步進逼，稱為「退休前憂鬱症」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦