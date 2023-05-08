日保險業重押寵物險
日本保險業者正對寵物保險市場下重注，希望從這塊過去三年成長50%至逾1,000億日圓（7.446億美元）的市場，搶到更多大餅。
歐力士生命保險4月中旬開始透過郵購方式，銷售於東京的Pet Medical Support公司的寵物險保單。
寵物險保費常隨著寵物年齡的增長而增加，但歐力士表示只會略微調升保費。
第一生命控股3月也收購東京寵物險業者ipet控股公司，東京海上日動火災保險則與日本寵物保險龍頭Anicom控股公司建立資本合作關係。
寵物險涵蓋寵物的傷病給付，給付範圍因保險商而異，有設定保費限制、年齡限制、以及疾病限制，以一隻5歲的小型犬為例，涵蓋所有特定疾病的每月保費約介於2,400～4,800日圓。日保險業者希望透過寵物保險，與寵物主人及家人建立聯繫，從而宣傳主要業務。
然而，機遇與挑戰並存，因為寵物保險並非利潤豐厚的業務，而且現在有買寵物險的人也不多，保險業者要吸引新客戶、並讓保戶支付保費的成本業也較高。
關東地方財務局對Pets Best小額短期保險公司發出了停業令，因為Pets Best無法解決寵物醫療險的保費支付延誤問題。
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