全球平板電腦第1季出貨量年減19％ 回歸疫前水準

調查研究機構IDC最新發表的初步數據顯示，全球平板電腦今年第1季出貨量年減19.1%至3,070萬台，告別新冠疫情帶來的榮景，回到疫前水準。

IDC說，疫情前的2019年第1季出貨量為3,010萬台，2018年同期則是3,160萬台。預期今年上半年平板新貨出貨量仍低，因為客戶優先消化庫存；下半年隨通膨緩解、經濟復甦，料將有較佳表現。

全球平板電腦市占前三名廠商的出貨量與市占率依序為：蘋果1,080萬台，市占35.2%；三星710萬台，23.1%；華為200萬台，6.6%。蘋果與三星兩強，合計雄據近六成市場。

IDC資深研究分析師Anuroopa Nataraj說，第1季經濟大環境欠佳，企業使用與一般消費者的平板需求均一如預期的低落，各主要平板業者出貨量均較去年同期減少。不過新冠封控促進了平板電腦的使用，是十分正向的發展。

另一個亮點是，疫情期間學生遠距學習，以及疫後上班族遠距、進辦公室的混合工作模式，都適合使用大尺寸平板電腦。與疫前相較，大尺寸平板電腦的市占明顯高出許多。加緊把握住這個商機的業者，例如華為，就因為推出一系列頗具競爭力的大螢幕平板，而在第1季的出貨排名躍為第三。

Chromebook方面，今年第1季出貨也是持續下滑。與去年同期比較，大減31%至380萬台。前三名供應商與出貨量依序為：惠普110萬台，聯想80萬台，華碩80萬台。