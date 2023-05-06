好萊塢兩大咖上季整體業績慘澹 但有個事業是大亮點

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）第1季串流事業轉虧為盈，對這個持續燒錢的事業而言，是一大重要里程碑，只可惜公司整體營收仍不如預期。

華納兄弟探索公司5日表示，包含HBO MAX和探索頻道（Discovery）等服務在內的串流事業，上季調整後的稅前獲利為5,000萬美元，較去年同期的虧損2.27億美元大幅改善，並新增160萬新訂戶。

但集團整體的業績就顯得疲弱不堪，上季營收達107億美元，低於市場預估的107.8億美元，淨損10.7億美元，遠不如去年同期有4.56億美元淨利；每股損失44美分，反映去年收購華納媒體（WarnerMedia）衍生的非現金會計項目。

華納兄弟執行長薩斯拉夫（David Zaslav） 堪稱是媒體業主管的先驅之一。不論是新事業串流服務的成長，或是傳統電影電視領域的持續投資，他嘗試在兩者間取得平衡，有別於一般媒體業主管對自家服務內容限制支出的做法。薩斯拉夫說：「我們不打算在直接面向消費者（DTC）的支出大戰中爭個高下。」

另一家影視巨頭派拉蒙全球公司（Paramount Global）上季營收不如預期，受電視部門廣告營收疲軟和其他因素拖累，但包含串流事業在內的部門，跟華納兄弟一樣表現亮眼。

派拉蒙的旗艦串流平台Paramount+上季新增410萬訂戶，優於市場預估的310萬訂戶，而前一季為990萬訂戶。包含Paramount+和PlutoTV等串流平台在內的DTC部門，上季營收年比勁增39%。

該公司上季營收為72.7億美元，不如市場預估的74.2億美元；營業損失為12.3億美元，不如一年前的7.75億美元營業利益。調整後每股盈餘為9美分，也遜於華爾街訪調分析師的17美分。

電視媒體部門營收年減8%，受廣告營收下滑11%拖累；電影娛樂部門營收則年減6%。派拉蒙計劃整併Paramount+和付費電視頻道Showtime，同時取消後者部分的節目安排，這項整併行動已衍生17億美元成本。