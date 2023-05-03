巴菲特成功祕訣之一 抱股息成長股 今年等著57億美元入袋

有「股神」美譽的巴菲特能從股市賺大錢，選股精準固然是成功關鍵，根據他本人的說法，另一個訣竅是緊抱股息成長股。

華爾街日報報導，巴菲特投資的公司大多會配發股息，Dow Jones Market Data分析顯示，巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway），今年可從股票投資組合賺進57億美元現金。

這其中有近五分之一來自去年成為波克夏最大持股之一的雪佛龍（Chevron），這家石油巨擘連續36年上調股息。波克夏還會從可口可樂、蘋果、美國銀行分別賺進逾7億美元股息，並會從卡夫亨氏（Kraft Heinz）收到逾5億美元、從美國運通收到3.63億美元。

岡薩加大學（Gonzaga）創業學教授芬克，曾替巴菲特的職業生涯撰寫專書。他說：「這就是他所熱愛的：股息和回購。」芬克認為巴菲特厲害之處在挑選能熬過多個經濟周期的公司，並持續調升股息。這讓波克夏股票投資組合的價值能隨著時間增加，也讓波克夏握有更豐沛的現金，以便投資自身事業，並收購企業、進行股票回購。

舉例而言，波克夏1994年以13億美元購入了約4億股可口可樂股票，同年可口可樂配發7,500萬美元的現金股息給波克夏。到了2022年，可口可樂發放股息增至7.04億美元，股票市值膨脹至250億美元。

巴菲特在年初公布的年度股東信上寫道：「成長年年發生，如同生日般肯定。孟格和我要做的是兌現可口可樂的季度股息支票。」巴菲特和孟格是波克夏的董事長和副董事長。他們估計可口可樂的股息會持續成長，可口可樂已於2月批准連61年調升年度股息。

波克夏投資美國運通也有相同佳績，他們1995年斥資13億美元購股，該年美國運通配發股息為4,100萬美元。去年波克夏持有的美國運通股票價值升至220億美元、發放股息達3.02億美元。巴菲特在股東信說：「這些股息收益雖令人滿意，卻遠稱不上輝煌，但他們帶來股價的重大成長。」

波克夏6日將舉行股東年會，屆時巴菲特應會暢談經濟現況、投資哲學等多項議題。