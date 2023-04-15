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告別福澤諭吉！2024年啟用3種面額新日幣 舊鈔該怎麼處理？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本將在2024年正式啟用流通日幣新鈔。路透
日本將在2024年正式啟用流通日幣新鈔。路透

日本將在2024年正式啟用流通日幣新鈔，面額分別是10000、5000和1000元日圓，日本央行官網也公開新鈔的樣式，正反面的人像和圖像皆不一樣，像是一萬元的新鈔，將不再是民眾熟悉的福澤諭吉。

根據日本財務省的網站，10000元紙鈔正面從明治時期重要的思想家、教育家福澤諭吉肖像，變成「日本資本主義之父」實業家澀澤榮一，背面則是由鳳凰像改為東京車站。

10000元新紙鈔。圖擷自日本財務省官網
10000元新紙鈔。圖擷自日本財務省官網

5000元主體則為紫色，正面從明治初期重要女性小說家樋口一葉變成「日本女性教育先驅」津田梅子肖像，背面則是由燕子花圖改為紫藤花圖案。

5000元新紙鈔。圖擷自日本財務省官網
5000元新紙鈔。圖擷自日本財務省官網

1000元主體為綠色，正面從細菌學家野口英世變成「日本近代醫學之父」北里柴三郎，背面則是由富士山與櫻花圖改為日本傳奇畫師葛飾北齋的浮世繪作品《富嶽三十六景》。

1000元新紙鈔。圖擷自日本財務省官網
1000元新紙鈔。圖擷自日本財務省官網

至於換新鈔之後，舊鈔該怎麼辦，是否就不能用了？事實上，日本因較少有假鈔，發行的日幣大部分仍能夠流通使用，舊鈔會由日本央行慢慢回收，若真的遭店家拒絕，可以去當地任何一家銀行或郵局更換新鈔再行使用。

日本央行 新鈔 日本

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