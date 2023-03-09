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日本也缺蛋！燒肉店宣布「雞蛋拌飯」不含蛋 網哭：變醬油飯

聯合新聞網／ 綜合報導
受到禽流感疫情缺蛋影響，日本飲食業者宣布「雞蛋拌飯」不提供蛋。圖擷自燒肉KING官網
受到禽流感疫情缺蛋影響，日本飲食業者宣布「雞蛋拌飯」不提供蛋。圖擷自燒肉KING官網

日本近來因為禽流感疫情肆虐，爆發了嚴重的缺蛋潮。除了蛋價上漲以外，許多飲食業者的雞蛋類商品，供應也受到嚴重影響，甚至迫使這些本來應該要有雞蛋的食物，一時之間必須以不附蛋的方式販售。

根據日本媒體「スポニチ」報導，日本連鎖燒肉業者「燒肉KING」，近來因為禽流感缺蛋影響，於是針對五項餐點進行內容調整。像是「【壽喜燒專用】松露風味雞蛋拌飯」，就因為受限於雞蛋不足，改以「不提供雞蛋」的方式販售。

另外，像是「【燒肉專用】韓國海苔雞蛋拌飯」、「一口冷麵」等等本來有附雞蛋的品項，也都將以無蛋的方式販售，但後者另有提供海苔代替雞蛋。然而，明明就是「雞蛋拌飯」，卻無法提供雞蛋，讓很多人非常傻眼。

不少網友就表示「沒有蛋的雞蛋拌飯是哪招」、「換句話說，就變成『松露風味飯』跟『韓國海苔飯』囉」、「應該要改名成『無蛋拌飯』」、「去店家點了才知道，店員跟我說禽流感疫情不給蛋，害我變成吃了一碗醬油飯」、「現在這環境畢竟也沒辦法」、「就不能直接暫停販售嗎」。

雞蛋 日本

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