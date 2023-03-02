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日本豐洲市場爆老鼠流竄 知情人士憂「築地鼠患」惡夢重現

聯合新聞網／ 綜合報導
2018年開幕的「豐洲市場」，近來傳出有老鼠流竄。圖擷自twitter
2018年開幕的「豐洲市場」，近來傳出有老鼠流竄。圖擷自twitter

過去以生鮮海產聞名的日本築地市場，由於設施老舊、環境整潔不易，逐漸不符需求，因此在2018年開設了新的「豐洲市場」，取代原有的築地市場。然而，原以為到了新環境，就能夠有效解決衛生問題，但近來卻被爆出市場內出現老鼠，令人擔憂豐洲市場的環境整潔。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，一位市場的知情人士透露，表示過去築地市場時期，基本上每天都看得到老鼠。至於市場設置的捕鼠器，一天就能抓到約十隻老鼠。根據估算，築地市場內棲息的老鼠，恐怕數量可達一萬隻左右。

不過，2018年轉移到豐洲市場，伴隨著設施全面換新，鼠患的問題也一時消失。營運單位也再三跟攤商強調，平時就要保持清潔。儘管開幕一年後，建築附近的草叢偶爾會看到老鼠，不過和過去相比，簡直不值一提。

然而，就在大家以為鼠患的惡夢解決之時，去年年底卻發現，豐洲市場內出現老鼠的蹤跡。有一隻約像幼貓大小的老鼠四處跑跳，還差點要跳進裝魚的容器裡，最後則逃竄無蹤。

豐洲市場官方表示，從市場開幕到隔年2月，就有傳出老鼠出現的情報，不過官方也馬上設置黏鼠板捕捉老鼠。至於市場本身，因為是人群頻繁出入的場所，所以很難做到完全杜絕老鼠出現，但都會加強清潔。目前還無法確認市場內老鼠的數量，因此也令人擔憂，過去築地市場的鼠患惡夢，是否又會再度上演。

築地市場 日本

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