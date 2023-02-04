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蛋價變2倍 築地老店「丸武玉子燒」喊話觀光客：撐住不漲價！

聯合新聞網／ 綜合報導
即便雞蛋等原物料價格飆漲，築地名店「丸武玉子燒」目前仍不打算漲價。圖擷自丸武玉子燒官網
即便雞蛋等原物料價格飆漲，築地名店「丸武玉子燒」目前仍不打算漲價。圖擷自丸武玉子燒官網

位於日本東京築地的的玉子燒名店「丸武玉子燒」，是一間創業超過80年的老店，無論在當地人還是觀光客間，都相當具有知名度。然而近年來原物料三級跳，讓製作玉子燒的成本暴增，不過社長依然信心喊話，表示不會更動商品的價格與份量。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，丸武玉子燒所使用的雞蛋，多為日本國內生產。然而，根據日本「全國農業協同組合聯合會（JA全農）」提供的數據顯示，今年1公斤的雞蛋批發價約在278日圓（約相當於新台幣64元），去年同期則只有127日圓（約相當於新台幣29元），價格標升至兩倍以上。另外，日本養雞戶近日爆發流感，往後的供蛋狀況也不樂觀。

除了雞蛋之外，製作玉子燒必備的食用油，也有不斷上漲的趨勢。不過，丸武玉子燒的老闆伊藤正光出面喊話，表示原物料價格雖然上漲，但他不打算提高售價，也不會讓玉子燒的份量縮水。例如「厚燒玉子」品項，仍維持720日幣的價格（約相當於新台幣166元），份量則達570公克。

伊藤認為，好不容易撐到觀光全面開放了，希望能帶給觀光客好吃的玉子燒，讓他們感到心滿意足。丸武玉子燒是從日本大正時期就已經創業的老店，數十年來早就碰到過無數危機，但都能存活到今日，因此他也相信一定能挺過這波困局。不過也希望物料價格能快點恢復平穩，以免虧損嚴重。

日本 雞蛋 觀光

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