又撐不住啦！日本麥當勞宣布調漲售價 10個月內第三次漲價

日本麥當勞的營運商6日宣布將調漲售價，為不到一年內第三次漲價，再度凸顯出日本消費者面臨持續惡化的通膨壓力。

日本麥當勞控股6日表示，由於日圓貶值與原物料、勞動、運輸和能源成本飆漲，將從16日起調漲菜單上約八成商品價格。這將是該公司繼去年3月和9月之後最新一次漲價，日本仍正設法對付導致進口原料變貴的通膨和匯率下滑。

日本麥當勞的起士漢堡最新價格將漲到200日圓（1.49美元），比一年前的140日圓貴逾四成；招牌的大麥克則將漲至450日圓，比原先的410日圓貴近一成。

研究機構帝國徵信（Teikoku Databank）5日表示，在去年10月的一波大漲後，日本消費者今年2月起將再看到逾4,000項食品漲價。

此外，經營胡椒廚房的日本餐廳業者Hot Palette和經營樂雅樂的Royal Holding，6日也宣布將分別在1月和3月漲價，漲價品項主要為牛肉和牛排餐點。