全家腹瀉1個月！她驚見淡奶罐頭內疑似「動物腐屍」 結局大逆轉

食物內含異物並非最恐怖，吃到最後才發現才最可怕！近日馬來西亞有女生在網上抱怨稱與家人嚴重腹瀉了約1個月，一直未能查出原因。日前她姐姐清洗用完的淡奶罐頭準備回收，竟驚訝發現罐頭內部有一大團「疑似動物腐屍」異物，而這罐頭正是她們一家這個齋戒月期間不時會用到的食材！她驚惶發帖同時怒斥淡奶製造商，帖文亦引起網友關注，紛紛要求製造商回應。

不過有網友就認為罐內異物只是女生存放不當產生的黴菌，並覺得其他網友太有想像力，而製造商亦發聲明指檢驗結果顯示該批次未有異常情況。最終，該女生為自己魯莽言行向製造商公開道歉，並刪去帖文。

綜合馬來西亞媒體報道，馬來西亞1名女子近日在社交平台X（前稱Twitter）上發帖抱怨，稱自上月開始的齋戒月期間，全家人受嚴重腹瀉困擾。她解釋這1個月來，家人多以淡奶烹調蛋類食材，而所用到的淡奶罐頭只在頂部開2個小孔，倒出所需份量後就會放回雪櫃保存。她與家人起先都懷疑腹瀉起因是雞蛋不新鮮，沒想到近日「謎底」終於解開。

她表示，4月5日，姐姐炒蛋時一如往常地加入淡奶，用完後淡奶已經所剩無幾，但罐中仍有重量，罐底似有硬物。不過姐姐沒有為意，以為是淡奶的凝固物，只把罐頭放在水槽等待清洗回收。2日後，姐姐清理水槽並倒出罐中液體，意外發現液體相當混濁，於是困惑地打開罐頭，結果發現驚人一幕，原來罐頭內部有一大團異物。有網民認為異物形態疑似「動物腐屍」，且帶有粉色灰色疑似「胃腸臟般的物體」，亦有人覺得似是黴菌或布條。

有網友認為異物形態疑似「動物腐屍」，且帶有粉色灰色疑似「胃腸臟般的物體」，亦有人覺得只是黴菌。圖/翻攝自@stvtik on X

樓主指自剛開始使用該罐淡奶後，家人就開始腹瀉，加之近日發現的罐中異物，故認為淡奶正是導致她們一家腹瀉不斷的主因，「原來不是雞蛋的問題，而是淡奶的問題」。從她上傳的照片可見，罐頭所示的過期日為4月14日，而她一家進食時尚未過期。

事件引起網友熱烈討論，有網民對此感到憤怒，並建議樓主將罐頭送到食物衛生部門進行化驗以查明罐中異物，「這實在是太噁心了」、「不要丟掉罐頭，帶去衛生部進行檢舉」。也有網友表示不解，及指出樓主存放方法可能會令淡奶產生黴菌，之後又放在水槽泡了2天水，並笑指其他網民太有想像力，「就沒有一點怪味嗎」、「在水槽放了2天發霉也是有可能的」、「什麼內臟，太有想像力了吧」。但有網民就認為不管罐內異物真身是什麼，終歸不應出現在罐頭內，同時希望能淡奶生產商給予解釋，「不管是什麼，都不應該在罐頭中出現」、「廠家必須回應」。

4月7日，馬來西亞衛生部在官方帳號引述樓主帖文，表示「高度重視此事」，並將進行有關調查。4月9日，淡奶製造商發出公開聲明，指公司品質監控團隊已檢驗保留樣本，結果顯示該批次未有異常情況，公司亦已與樓主取得聯繫。而樓主事後亦向淡奶製造商公開道歉，並表示經網友提醒後覺得罐中異物確有可能是黴菌，又指自己應在指責製造商前先進行查核。目前樓主已將原帖刪去，惟相關照片仍可在X上查得。

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文章授權轉載自《香港01》