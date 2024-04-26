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94歲翁閃婚1年離世！女控繼母哄婚騙近逾4千萬遺產 推翻遺囑結局出爐

香港01／ 撰文：喬納森
94歲老翁哈靈頓（Robert Harrington）與54歲女子秦桂香結婚一年便去世。（網上圖片）
94歲老翁哈靈頓（Robert Harrington）與54歲女子秦桂香結婚一年便去世。（網上圖片）

94歲老翁新婚1年便離世，千萬元遺產全遺下給54歲新婚妻子，讓老翁的70歲女兒十分不滿，因父親在婚後才突然改遺囑，將全部財產留給繼母。她指控繼母哄婚騙遺產，更指對方將父親葬在最便宜的墓地後不予理會，於是向法院要求推翻父親遺囑，奪回繼承權。但繼母否認繼女說法，更聲稱婚姻關係是出愛與激情。最後法院認定老翁立遺囑時精神狀態混亂，判新遺囑無效，並按無遺囑規則分產，女兒分得約20萬英鎊（約815萬台幣），遺孀則獲得約47萬英鎊（約1,914萬台幣）。

綜合外媒報道，94歲老翁哈靈頓（Robert Harrington）與54歲女子秦桂香結婚一年便去世。2人在2018年結識後墮入愛河，翌年兩人便結婚。哈靈頓與前妻的70歲女兒蘭利（Jill Langley）控訴繼母為了獲得財產，哄騙父親結婚，因而告上法庭欲推翻父親遺囑。根據哈靈頓於2012年所立的遺囑，蘭利本應能繼承遺產，但哈靈頓在去世前2個月，卻立了一份新的遺囑，將一切留給妻子秦桂香。

蘭利的律師指，哈靈頓財產原本有100萬英鎊（約4,073萬台幣），但在近幾年陸續轉給秦桂香，總共有35萬英鎊（約1,425萬台幣），部份款項以「照顧」名義。蘭利的律師又拿出證明，稱哈靈頓後期可能罹患妄想症，認為自己是1名退役的陸軍少校。

蘭利，指最後一次見到父親是在2018年母親葬禮上，當時哈靈頓已非常虛弱，精神渙散，沒想到葬禮後不久，她便收到父親來信「這將是我最後一次嘗試跟妳聯繫」，而她在2020年透過秦桂香的訊息才得知他們已結婚。

蘭利又指，婚禮當天父親身體狀況差到無法說出新娘名字，甚至無法站着拍照。其律師在法庭上抨擊秦桂香只是貪圖哈靈頓財富，更指秦桂香一拿到全部遺產後，就把丈夫扔進最便宜的墳墓裏，更沒有花心力好好維護墓地。

秦桂香則否認蘭利說法，表示自己只從哈靈頓收到約10萬英鎊（約407.3萬台幣），兩人充滿愛與激情，關係與錢無關，並認為婚後丈夫轉了一大筆錢給她是合法。

最後，法官根據證據認定哈靈頓立遺囑時狀態混亂，又缺乏證據證明他「知道並批准」遺囑的內容，2020年的新遺囑因而被判無效。法官又認為秦桂香在哈靈頓的財務施加「不當影響」和「控制」，從中得到他的金錢。而哈靈頓的遺產將根據無遺囑規則分產，蘭利將獲得約20萬英鎊（約815萬台幣），秦桂香作為他的遺孀，將獲得約47萬英鎊（約1,914萬台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

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