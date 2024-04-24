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擁30公分被譽「英國最大」…40歲巨雕男曝悲慘性事 但因2事不願縮小尺寸

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名40歲男子馬特巴爾被外界形容擁有「英國最大的陰莖」，然而本人卻希望自己的尺寸能跟同齡人一樣，巴爾近期更在節目中吐露生殖器尺寸過大而帶來的困擾。情境示意圖。圖／ingimage
英國一名40歲男子馬特巴爾被外界形容擁有「英國最大的陰莖」，然而本人卻希望自己的尺寸能跟同齡人一樣，巴爾近期更在節目中吐露生殖器尺寸過大而帶來的困擾。情境示意圖。圖／ingimage

擁有「巨雕」沒有想像中的好！據《每日郵報》報導英國一名40歲男子馬特巴爾（Matt Barr）被外界形容擁有「英國最大的陰莖」，然而本人卻希望自己的尺寸能跟同齡人一樣，近期更登上英國談話節目《This Morning》，吐露生殖器尺寸過大而帶來的困擾。

報導指出，巴爾被外界形容擁有「英國最大的陰莖」，他勃起時長度超過12英吋（約30公分），是全球平均長度5.1英寸（約13公分）的兩倍多。然而擁有「巨雕」影響了他的日常生活，「色情片存在許多迷思」，巴爾認為有些人可能覺得生殖器尺寸「越大越好」，但他反而希望自己的尺寸能跟同齡人一樣。

巴爾接著說出困擾，他認為生殖器尺寸太大這件事容易嚇跑對方，但剛認識、約會時，又是不太能提及的話題，「你不會想太早提到這件事，這會讓對方毛骨悚然，那你該如何開啟這方面的話題呢？」

巴爾也提到在性事上，生殖器尺寸過大其實會帶來不便，「人們喜歡尺寸大這個想法…但當實際直面尺寸那麼大的人時，會發現這不是他們想要的」。他同時吐露過去的受騙經歷，表示一名女性在網路上邀約見面，最後他發現對方以約會為幌子，實際上是想拍攝色情片並放到知名平台OnlyFans牟利。

除此之外，還發生了一件無關愛情的悲慘經歷。巴爾表示，某次去上瑜珈課時，他穿了一件非常寬鬆的襯衫跟短褲，結果課上到一半，他卻被趕出教室，理由是課堂上的其他人認為他勃起了，「他們因為瑜珈姿勢產生了錯誤的想法」。

儘管如此，巴爾仍表示自己不會透過手術縮小陰莖尺寸，「手術非常昂貴，要花費約1萬5千英鎊（新台幣約57萬元）」、「而且這種手術通常只在有腫瘤或類似情況下才會進行；如果功能一切正常，不太會動這類手術」。

巴爾也希望談論男性生殖器這件事不再是種恥辱，「我不明白為什麼談論它和談論乳房或其他身體部位會有區別」，他認為與性無關，僅僅只是生活的現實。

英國一名40歲男子馬特巴爾登上英國談話節目《This Morning》，道出生殖器尺寸比多數人還大的困擾。圖截自This Morning
英國一名40歲男子馬特巴爾登上英國談話節目《This Morning》，道出生殖器尺寸比多數人還大的困擾。圖截自This Morning

OnlyFans 手術 瑜珈 生殖器 英國 陰莖

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