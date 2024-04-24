餐廳急尋人！一家8口吃破萬元霸王餐 結局超意外：棒極了

「霸王餐」行為必須杜絕！英國有一家8口到餐廳用餐，點了菜單上最貴的東西，金額為329英鎊（約13300新台幣），然而他們以銀行卡有問題要「取另1張卡」作藉口，留下電話號碼就先後離去，沒有回頭履約。店方後來嘗試聯絡對方，才發現是假電話號碼，沮喪下公布相關監視器畫面尋人，並報警求助。

事件引來網友熱議，紛紛批評吃「霸王餐」行為，之後更有意外發展 ── 店方公開事件後，第2天顧客人數急增三倍，形容是民眾面對不公情況團結的表現。

綜合外媒報導，事發上周五（4月19日）晚上，一家4口共4成人4小童前往斯萬西（Swansea）1間義大利餐廳，點了昂貴牛排、15瓶汽水、雙份甜點等，金額總共329英鎊（約13300新台幣）。

用餐後，相信是母親的女子用銀行卡付款，但2次都被拒絕，然後她告訴店員要外出「取另1張卡」，兒子會在店內等待，就此一去不回。而留在店內的兒子，不久後接到電話就跑出餐廳。一家8口之後都沒有返回餐廳履約。

餐廳經理泰隆（Tyrone Reese）憶述，當天這家人開始把還剩一半的飯菜退回來時，就感覺不對勁，「他們點的是菜單上最貴的東西，像是丁骨牛排之類的……他們全力完成用餐，但也將半空的盤子送回來」。後來他試圖聯繫對方，卻發現是假電話號碼，感到更沮喪，無計可施下只好報警處理。

事後泰隆在Facebook上載監視器畫面截圖尋人，獲其他餐廳告知也遇到相同事件。警方正調查事件，泰隆感嘆「我不明白他們（涉事一家人）怎麼能逃脫懲罰……這樣我很惱火」。

事件引來網民關注，之後更有意外發展！泰隆分享事件翌日，餐廳顧客人數從上周五的40人，足足增加兩倍到120人，認為是「團結的標誌」，「我感覺棒極了，不是因為錢，而是因為人們如何對這種負面情況做出積極反應」。 事後餐廳經理在Facebook上載閉路電視畫面尋人。圖／翻攝自網路

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文章授權轉載自《香港01》