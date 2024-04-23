女子酒吧偷拍帥哥後來交往準備結婚 網嚇壞：娶跟蹤狂？
美國一名女子和朋友到酒吧喝酒放鬆，看見帥哥決定拿出手機偷拍。兩人後來在朋友牽線下開始約會交往，最近還傳出求婚成功準備結婚，不過浪漫的認識過程卻引來網友批評，認為女子這樣根本就是跟蹤狂的行為，令人看了「毛骨悚然」。
據《太陽報》（The Sun）報導，四年前瑪麗亞（Maria Camila Solis）跟朋友到酒吧放鬆，當時她看見奈森（Nathan Falk）立刻被他迷人的笑容和眼睛給迷住了。瑪麗亞不好意思跟奈森說話，只好遠遠地拍下影片，跟其他朋友分享。
當天陪瑪麗亞去喝酒的朋友決定幫忙牽線，在離開前把瑪麗亞的電話號碼給了奈森，而奈森後來也真的主動聯絡瑪麗亞，兩人於是開始交往。
兩人交往四年，奈森最近向瑪麗亞求婚，她將過程剪成影片放上TikTok，不過卻引來網友批評。網友認為如果角色互換是男生偷拍影片，絕對會被批評到不行，還有網友就說要是行動的是男生，絕對會被說是在「獵豔」；也有網友說要是男生偷拍大概會被警察抓，根本是雙重標準。
不過瑪麗亞強調她在交往初期就跟奈森坦承過拍了影片，對方的反應是「受寵若驚」。奈森也出面替未婚妻說話，表示自己並不覺得困擾，還期待未來能跟兒孫分享這段故事。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言