女子酒吧偷拍帥哥後來交往準備結婚 網嚇壞：娶跟蹤狂？

美國一名女子和朋友到酒吧喝酒放鬆，看見帥哥決定拿出手機偷拍。兩人後來在朋友牽線下開始約會交往，最近還傳出求婚成功準備結婚，不過浪漫的認識過程卻引來網友批評，認為女子這樣根本就是跟蹤狂的行為，令人看了「毛骨悚然」。

據《太陽報》（The Sun）報導，四年前瑪麗亞（Maria Camila Solis）跟朋友到酒吧放鬆，當時她看見奈森（Nathan Falk）立刻被他迷人的笑容和眼睛給迷住了。瑪麗亞不好意思跟奈森說話，只好遠遠地拍下影片，跟其他朋友分享。

當天陪瑪麗亞去喝酒的朋友決定幫忙牽線，在離開前把瑪麗亞的電話號碼給了奈森，而奈森後來也真的主動聯絡瑪麗亞，兩人於是開始交往。

兩人交往四年，奈森最近向瑪麗亞求婚，她將過程剪成影片放上TikTok，不過卻引來網友批評。網友認為如果角色互換是男生偷拍影片，絕對會被批評到不行，還有網友就說要是行動的是男生，絕對會被說是在「獵豔」；也有網友說要是男生偷拍大概會被警察抓，根本是雙重標準。

不過瑪麗亞強調她在交往初期就跟奈森坦承過拍了影片，對方的反應是「受寵若驚」。奈森也出面替未婚妻說話，表示自己並不覺得困擾，還期待未來能跟兒孫分享這段故事。

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