快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙重背叛！人妻目擊丈夫與母激戰揭不倫22年 雙胞胎弟生父竟是他

香港01／ 撰文／喬納森
女子回到家卻驚見丈夫與她的母親發生關係，令她十分震驚。示意圖／ingimage
女子回到家卻驚見丈夫與她的母親發生關係，令她十分震驚。示意圖／ingimage

遭丈夫及母親一同背叛，打擊實在太大！人妻旅行提前回家，目擊極為震撼一幕，她見丈夫與母親正在發生關係，而最令人震驚的是，推算她的2名雙胞胎弟弟也是丈夫的兒子，結果DNA檢驗證實了她的推斷，家庭頓時出現兩名背叛者。人妻其後將丈夫掃出家門，而她的父親知悉真相後，也將出軌母親趕離家。父女皆與另一半離婚，人妻分走前夫一半財產，而其母親則得不到贍養費以及任何財產。

綜合外媒報導，這名40歲女網友在網路論壇Reddit上發文表示，父親63歲和母親60歲，而自己剛懷孕7個月。她15歲那年與現時39歲的男友拍拖，2年後懷孕並搬到父母家同住，女子其後生下大女兒才結婚，現時大女兒已22歲。後來兩人又生了20歲、14歲、5歲的小孩，樓主現時又懷上1個兒子。看似十分幸福美好的家庭，原來一直存有暗湧。

她指出，去年底她跟朋友外出遊玩，回到家卻驚見丈夫與她的母親發生關係，令她十分震驚。丈夫承認自兩人結婚那1年，外母就引誘他跟他發生關係，所以兩人的不倫關係已持續22年。

而最可怕的是樓主回想，她曾與母親在同一年時間懷孕，讓她感到噁心。母親其後生下1對雙胞胎弟弟和1個最小的胞弟，樓主推測極有可能都是丈夫的骨肉，結果DNA檢驗證實了雙胞胎弟弟是丈夫的骨肉。她甚至想到，有時候丈夫跟母親發生關係後，還若無其事回到兩人床上睡覺。

女子告知父親真相，立即將出軌妻子趕了出去。而被丈夫背叛的她同樣將丈夫掃出家門。父女決定賣掉兩個充滿傷心回憶的房子，另覓他處重新開始。後來父母離婚，母親在離婚後無法獲得任何財產分配，甚至沒有任何贍養費。

這名女子的丈夫，亦無法從他們賣掉的房子中分得任何財產。反之，她在婚後創立空調公司，因投入大量時間與精力協助丈夫創業，因此法院判她可分走丈夫一半財產。

女子更表示，對背叛自己的母親感到憤怒，因為對方認為是女兒摧毀了她的婚姻及名譽，不但用「妓女」辱罵女兒，還辱罵每個不支持她的家人。此外，這段經歷也讓這名女子失去對「男人」與「忠誠」的信任。她與孩子如今與前夫及前夫家庭的切斷一切聯繫，並且正接受關於家庭關係的心理治療。

延伸閱讀：

出軌男悉前女友結婚懷孕　輕生後550萬遺產全給她　小三孕妻慘了

女友睡房出現陌生男　哭喊否認出軌　男友竟報警舉報　網民讚高招

疑筍盤未婚夫出軌弟婦　準人妻無證據仍分手　10年後得悉驚人結果

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

雙重背叛！人妻目擊丈夫與母激戰揭不倫22年 雙胞胎弟生父竟是他

遭丈夫及母親一同背叛，打擊實在太大！人妻旅行提前回家，目擊極為震撼一幕，她見丈夫與母親正在發生關係，而最令人震驚的是，推算她的2名雙胞胎弟弟也是丈夫的兒子，結果DNA檢驗證實了她的推斷，家庭頓時出現兩名背叛者。

女警衛道早安突遭熊抱強吻 噁男前輩竟稱「妳不是喜歡我嗎」

性騷擾事件層出不窮，且一旦發生了類似案件，就會造成當事者內心的陰影，無論過了再久的時間，都還是可能感到恐懼。而要是發生在職場，更可能會讓受害者因此辭去工作。

放任丈夫睡別人 女子宣稱能增進夫妻感情

英國一名29歲人妻最近受訪表示，她和丈夫為了維繫關係，決定各自去找不同對象發生關係。雖然這樣的處理方式非常少見，但女子卻大力推崇，更宣稱是因為開放性關係，才成功挽救了兩人的婚姻。

付費就辦得到！峇里島旅遊遇聰明獼猴 幫夫妻自拍留影

英國兩名遊客到峇里島旅遊，特地到烏布的聖猴森林參觀。兩人遇上一隻不怕人的獼猴，不僅直接坐在男子的腿上跟兩人合照，照片看起來還像是猴子自己按下快門自拍，引發不少網友討論。

好奇惹禍！大馬警父忘帶佩槍 14歲女誤扣板機中槍亡

馬來西亞發生擦槍走火意外，1名14歲少女中槍身亡。該少女父親任職警察，事發當天因忙於外出處理搬家事宜，忘記帶手槍，少女疑似好奇拿起槍枝把玩時，不幸擦槍走火，中槍倒臥房間地板。死者姐姐回家時發現意外，隨即報警求助，可惜少女當場被證實不治。經當地警方調查後，相信事件無可疑，亦無涉及刑事成份。

為母慶生用掉30顆蛋…3公斤「超巨布丁」出爐！驚人原料曝光

一般人在生日的時候，或許都會準備一些蛋糕、甜食等東西來慶祝。近來有位日本網友，就趁著母親生日的時候，製作了一個超大號的布丁慶祝。他也大方公開自己的製作過程，引起許多網友的討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。