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付費就辦得到！峇里島旅遊遇聰明獼猴 幫夫妻自拍留影

聯合新聞網／ 綜合報導
克洛伊和丹尼斯夫妻倆跟獼猴留下難忘的自拍照，畫面十分有趣。圖擷自每日郵報
克洛伊和丹尼斯夫妻倆跟獼猴留下難忘的自拍照，畫面十分有趣。圖擷自每日郵報

英國兩名遊客到峇里島旅遊，特地到烏布的聖猴森林參觀。兩人遇上一隻不怕人的獼猴，不僅直接坐在男子的腿上跟兩人合照，照片看起來還像是猴子自己按下快門自拍，引發不少網友討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自英國的克洛伊（Chloe）和丈夫丹尼斯（Craig Dennis）日前到峇里島旅遊。兩人到烏布聖猴森林（Ubud Sacred Monkey Forest）參觀，當地是知名的獼猴棲息地，也是非常重要的聖地，整個園區約有1200隻猴子。

遊客可以買香蕉或花生等點心餵食猴子，跟猴子近距離接觸，所以整個園區的猴子不太怕人。遊客也可以購買「跟猴子自拍」的服務，和猴子一起留下合影，拍攝人員會拍攝付費遊客與猴子的合照，並在期間讓猴子把手伸向相機，就猶如猴子動手自拍一樣。

克洛伊跟丹尼斯和猴子一起拍照，兩個人刻意裝出驚訝的表情，猴子則向相機伸手，看起來就像是猴子拿相機跟兩人自拍，吸引不少網友點閱留言。克洛伊也說這是一趟一生難忘的旅行。

如果是真正的「猴子自拍照」，除了話題還會引發其他問題，2011年時，一隻猴子真的用攝影師的相機留下自拍照，沒想到竟然引發版權爭議，最後還鬧上法庭。原來攝影師斯萊特（David Slater）刊登出猴子自拍的照片後，動保團體善待動物組織（PETA）認為此舉侵犯了猴子的版權，於是告上法庭。斯萊特後來與PETA達成協議，未來因該張照片所產生的收入，會把25%捐給印尼的獼猴保育組織。

峇里島 自拍

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