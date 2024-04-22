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為母慶生用掉30顆蛋…3公斤「超巨布丁」出爐！驚人原料曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友替母親慶生，製作了重達3公斤的布丁。 圖擷自X
一位日本網友替母親慶生，製作了重達3公斤的布丁。 圖擷自X

一般人在生日的時候，多半會準備一些蛋糕、甜食等東西來慶祝。近來有位日本民眾，就趁著母親生日的時候，製作了一個超大號的布丁慶祝。他也大方公開自己的製作過程，引起許多網友的討論。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本「X」網友「yuki_arano」，近來為了慶祝母親生日，製作了一個超大布丁。這個布丁一共動用了1公升牛奶3瓶，10顆裝的雞蛋3盒，以及500公克的上白糖2袋製作完成。整個布丁最後裝在一個長40公分、寬30公分的盤子裡，總重量約達3公斤。

這位網友首先分離蛋白和蛋黃，加入砂糖攪拌，接著用砂糖和水煮出焦糖打底，再澆上布丁蛋液放入烤箱製成。由於食材量就相當驚人，讓他在過程中，自己都忍不住抱怨「這也太多了吧」。且光是製作原料就花了1.5個小時，而烘烤時間也落在1.5個小時。

這份特大號布丁也讓網友們紛紛表示「太神了」、「這個量啊」、「就算只有1成也遠遠大過市面上販售的布丁」、「這也太讚了吧」、「看起來超好吃，一下就能吃完」、「我也想做一次試試看」、「好奇到底有多少卡路里」、「表面烤得真完美」、「夢想般的布丁」。

日本 甜點 生日

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