多久買一次衣服？他舊衣沒破不丟 釣出一票同伴：30年短褲還在穿

每個人對於穿衣的需求不同，有些人即使衣櫃都滿出來了，依然覺得永遠少一件衣服。但也有人對穿衣沒那麼要求，同樣的衣服穿再久也無所謂。近來日本一位網友，就分享了自己在穿衣上的習慣，引發許多討論。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本「X」網友「aerolitkurofune」分享，表示自己家裡頭的成員，對於時尚毫無興趣，可能一年才會買一次衣服，而且已經十年以前的舊衣服，現在都還會繼續穿。甚至母親在高中時就買給他的衣服，到現在還在穿。

除非衣服明顯破洞，或者皺到不行了，這位網友才會丟棄。然而他最近在偶然下，從雜誌等地方刊登的每月家計預算，看到有著「治裝費」這一個項目，讓他非常吃驚，因此好奇地詢問其他網友，有沒有跟他一樣對一直買新衣服穿沒興趣、舊衣服一穿再穿就行的人。

結果有不少網友確實表示「我還在穿20年前的T恤」、「我穿30年前的短褲」、「幾百塊的高領毛衣穿了10年」。也有人認為「真的沒有必要勉強每個月買新衣服」、「這幾年只有買過襪子」、「才不想為了一件衣服花一萬日圓（約相當於新台幣2109元）」、「重點在合身就好」。