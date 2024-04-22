48歲律師與104歲繼祖母交往11年 女友去世他悲慟：我們深愛彼此

一名48歲的律師與一位大他55歲的女性相戀相伴11年，直到該名女性以104歲的高齡去世，這位男友對此深感悲痛欲絕。

綜合外媒報導，48歲的索森（Mart Soeson）是來自愛沙尼亞的律師，他與女友瑞茨（Elfriede Riit）的愛情故事被報導後引起過不少網友的議論，許多人質疑索森另有所圖，兩人並非真心相愛。

瑞茨是索森祖父的第二任妻子，兩人在索森祖父去世之後、2013年起開始交往，直到2022年，瑞茨因為年事已高、行動不便，不得不搬去養老院才開始分居，在此之前兩人一直都是同住一個屋簷下。

索森表示，兩人是日久生情，而且這份愛經過歲月的打磨後逐漸變得堅不可摧，他們都沉浸在愛情的溫柔鄉中無法自拔。

因為和瑞茨長期同居，索森希望取得澳洲的合法居留權，但他的申請被澳洲政府相關單位駁回，但卻沒有告知索森申請被駁回的原因為何。

外媒指出，這是因為澳洲有關部門質疑索森與瑞茨的愛情真實性，他們並不認為兩人具有實質意義上的感情關係。

索森向媒體敘述他與瑞茨是在1996年初識，那時他到澳洲留學，而瑞茨知道索森是已故丈夫的孫子，所以邀請索森住在自己雪梨的家。

索森在完成學業後回到愛沙尼亞成為律師，但在2000年與2007年，都有回到澳洲探望瑞茨，兩人的感情也逐漸升溫，在2013年索森37歲、瑞茨92歲時才正式在一起。

索森的居留聲請被駁回後，他上訴到行政法庭，在法庭上他承認雖然他與瑞茨住一起，但兩人沒有同房也沒有發生過性行為，他強調自己與瑞茨是真愛，「我們會牽手、親吻、擁抱，我們的關係建立在對彼此深厚強烈的情感交流上」。

索森說他明白50歲的年紀差讓他的愛情在許多人眼中很有問題，「當一個女人與比她年紀小的男人交往，總是惹來非議，但如果是一個男人與年紀小的女人在一起，人們根本不會多說什麼，我很遺憾我不能改變人們對年齡差的態度」。

索森聲明他並沒有著眼於與瑞茨結婚的好處才上訴，只是他如果因為簽證問題而被遣返愛沙尼亞，瑞茨的年紀根本承受不住長程旅途，兩人並不想分離。

但瑞茨近日已經去世，她在索森的陪伴下很安詳的與他道別後長眠；然而索森的上訴還沒結果，目前庭審仍會繼續，尚不清楚瑞茨的離世是否會對裁決造成影響。