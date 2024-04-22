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墨西哥13歲男童涉性侵5犬 惡行遭11歲同黨全程錄下

香港01／ 田中貴
墨西哥1名13歲男童涉嫌和5隻狗發生性關係。示意圖/ingimage
墨西哥1名13歲男童涉嫌和5隻狗發生性關係。示意圖/ingimage

墨西哥發生1起令人髮指的性侵犬隻案件。1名13歲男童涉嫌和5隻狗發生關係，過程由同行的2名11歲男童拍下，繼而上傳至社交媒體，引來各界抨擊，當地警方展開調查並鎖定疑犯身份，隨後拘捕3人。

案發現場位於美國與墨西哥邊境城市墨西卡利（Mexicali），1名男童在影片中和5隻狗發生關係，影片本月4日在社交媒體瘋傳，引發外界討論，警方經調查後拘捕涉案人。

總檢察長拉米雷斯（Maria Elena Andrade Ramirez）向當地傳媒證實案件，指出1名13歲男童涉嫌和犬隻發生關係，同行2名11歲男童拍下過程，影片本月4日在社交媒體瘋傳，警方根據IP位置鎖定疑犯身份，隨後拘捕3人，當中該名13歲男童在法律被視為未成年人士，被控虐待動物罪名，一旦罪成，將會面臨2年至5年監禁。

拉米雷斯指出，受害犬隻被當局救出帶到動物保護區，目前正接受治療，暫時未有證據顯示被捕人的父母牽涉其中。

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文章授權轉載自《香港01》

狗狗 虐待動物

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