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人氣AV男優爆超驚人工作量 最極限1個月拍逾90條片：拍到失憶！

香港01／ 撰文：白兔糖
Nick在貼文中將工作量分級，講到1個月要跑70個現場時會忙碌到「失憶」（X截圖）
Nick在貼文中將工作量分級，講到1個月要跑70個現場時會忙碌到「失憶」（X截圖）

日本AV業界背後的秘聞一直很受關注，女優的情況就聽得多，男優們的工作反而比較神秘。最近有AV男優就在社交平台上講到，男優每個月最多竟然會拍逾90支作品，工作量多的時候甚至會拍到失憶！

AV男優ニック（Nick）日前在X上分享了男優的工作量和他親身體驗後的感想。因為男優在AV作品中很多時候都只是負責其中一部分劇情，完成該部分拍攝後就可以離開，所以一天內接兩三部作品的拍攝也是常有的事。

AV拍攝通稱為「現場」，Nick在貼文中就以現場數量將工作量分級，分享個人感受。當中講到每個月走30個現場的工作量感覺「輕鬆悠閒，每日狀態都很好」，40個現場則感覺「忙碌程度剛剛好，每日都很刺激」，每月50個現場就會開始「感覺自己每天都在工作」。

當進入每個月70個現場的工作量時，便會忙碌到「失去前一天的記憶」。而每月90個現場則是「只有極少數的人能達到的瘋狂領域」。

知名AV男優清水健早前就發文講到，每個月有40個以上現場的人就能成為超人氣男優。據他所說人氣男優拍一支AV作品的薪酬有5萬日圓（大約2,535港元）基本已經是「天花板」，比一支作品就可能賺到逾100萬日圓（大約5.1萬港元）的專屬AV女優收入低不少。

不過片酬低就用數量來補！清水健在YouTube頻道上曾訪問男優「マッスル澤野」，對方一年有約840個現場，亦即是每個月要跑70個現場。若以一支作品賺5萬日圓換算，他每個月也能賺到350萬日圓（大約17.8萬港元），一年則最少有4200萬日圓（大約213萬港元）收入，比一般上班族高不少。但每個月走70個現場的運動量會高至「失憶」，大家又覺得當AV男優這份工作划算嗎？

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文章授權轉載自《香港01》

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