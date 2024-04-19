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不用睡公園！日本一家3口靠「股東優待」免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

聯合新聞網／ 綜合報導
上野廣治在7年前發現可以善加利用股東優待制度，家中吃喝玩樂相關開銷，幾乎都是透過股東優待取得，連衣服也包含在內。圖截自ANNnewsCH
上野廣治在7年前發現可以善加利用股東優待制度，家中吃喝玩樂相關開銷，幾乎都是透過股東優待取得，連衣服也包含在內。圖截自ANNnewsCH

台灣的股東會旺季即將到來，各家公司也陸續釋出股東會紀念品的消息。而在日本，上市公司除了發放股東會紀念品，也存在一種股東優待制度，透過發放實物、優待券等方式回饋股東。據日媒報導，有一家三口便透過股東優待制度，過上了7年免費吃喝玩樂的生活，爸爸上野廣治更笑說會堅持用這樣的方式生活「直到人生結束」。

陸媒《搜狐網》分享日媒《ANN news》報導，揭開了日本一家三口如何利用股東優待制度（株主優待制度）過生活。41歲的上野廣治是一家室內設計公司的老闆，約15年前開始買股票，並在7年前發現可以善加利用股東優待制度，「當時聽說買日本東方樂園公司（Oriental Land）的股票，就可以獲得東京迪士尼樂園的一日通行券」，上野一家從而開啟了這樣的生活，如今上野廣治更擁有約710種股東優待權益，且橫跨各行各業。

41歲的上野廣治約15年前開始買股票，並在7年前發現可以善加利用股東優待制度，如今已擁有約710種股東優待權益，且橫跨各行各業。圖截自ANNnewsCH
41歲的上野廣治約15年前開始買股票，並在7年前發現可以善加利用股東優待制度，如今已擁有約710種股東優待權益，且橫跨各行各業。圖截自ANNnewsCH

據報導，上野家中擺放的好幾袋白米、數盒衛生紙、廚房擺放的各式調味料，以及浴室裡滿滿的生活用品，幾乎都是透過股東優待取得。就連書籍和小孩子用的字典，也都來自股東優待。採訪當天，上野廣治和妻子、兒子更展示他們的穿著，表示「我戴的眼鏡、穿的長褲，都是用股東優待」、「兒子的衣服，妻子穿的上衣和襪子，也是用股東優待」。

上野廣治也秀出三個塞滿股東優待券的錢包，價值將近100萬日圓（新台幣約20萬元），並實際讓大家了解如何在一天內善加利用股東優待制度。上野一家午餐買了章魚燒跟麥當勞漢堡，全都免費；三人接著展開「股東優待單車之旅」，到藥妝店購買價值4019日圓（新台幣約806元）的商品，用掉價值4000日圓的股東優待券後，只需支付19日圓（新台幣約3元）。之後再去便利店兌換原價581日圓（新台幣約116元）的冰淇淋。

上野一家午餐買了章魚燒跟麥當勞漢堡，全都免費。圖截自ANNnewsCH
上野一家午餐買了章魚燒跟麥當勞漢堡，全都免費。圖截自ANNnewsCH

上野一家隨後又到了池袋的某條街上，這裡的酒吧、餐廳、卡拉OK等商店，都能使用股東優待券，上野廣治直呼「是股東優待券使用者的天堂！」到了晚餐時段，三人在餐廳也把消費金額控制在5049日圓（新台幣約1013元），並使用價值5000日圓的股東優待券，最後僅支付49日圓（新台幣約9元）。上野廣治對於用股東優待券就能讓全家一同享樂感到開心，也笑稱會堅持用這樣的方式生活，「會一直堅持到人生結束吧」，他也直呼股東優待制度實在是太讚了。

根據「臺灣集中保管結算所」網站資料，日本的上市公司除了分派股息股利，還有兩種提供股東利益的方式，一種就是發放股東會紀念品，另一種是股東優待制度，透過發放實物、優待券、儲值卡、兌換券、入場券或提供服務等方式，回饋股東。

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