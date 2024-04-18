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巴西女推「叔叔」去銀行簽字辦貸款 行員查看驚覺是屍體

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇札（左）推著布拉嘉（右）到銀行申請貸款，但布拉嘉早已斷氣多時。圖擷自每日郵報
蘇札（左）推著布拉嘉（右）到銀行申請貸款，但布拉嘉早已斷氣多時。圖擷自每日郵報

日前巴西發生一起奇怪的詐領案，一名女子推著一名坐在輪椅上的男子到銀行申請貸款。申請過程女子抓著男子的手要他簽字，但男子卻搖頭晃腦臉色有異，行員靠近查看，才發現男子根本已經死亡，女子是要「屍體」簽名，隨後被警方帶走。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，4月15日，42歲的蘇札（Souza）推著68歲的布拉嘉（Roberto Braga）進入里約熱內盧一間醫院的急診室。門口監視器捕捉到的畫面顯示，當時布拉嘉還活著，可以看見他的手臂還在揮動。

據當地媒體報導，布拉嘉是4月8日到醫院接受治療，4月15日那天出院。4月16日，蘇札推著布拉嘉的屍體到銀行，先是說要領布拉嘉戶頭裡17000雷亞爾（約10萬台幣）現金，接著又說要申請貸款。

蘇札抓著布拉嘉的手要他簽名，假裝布拉嘉還活著。她一邊說：「叔叔，我不能幫你簽名，你快簽名，這樣我就不會那麼頭痛了」。行員發現布拉嘉臉色有異，看起來「不太舒服」，但蘇札卻駁斥行員，表示布拉嘉臉色本來就這樣。

行員因為擔心布拉嘉而報警，警方到場發現布拉嘉已經死亡，按他身上的屍斑推估，可能已經死亡兩小時，隨後將蘇札逮捕。蘇札辯稱布拉嘉到銀行時還活著，並自稱是布拉嘉姪女，她是叔叔的看護人，對此警方將進一步追查，但蘇札還是得面臨詐欺未遂和污辱屍體罪等指控。

巴西 詐欺

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