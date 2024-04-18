愛如潮水！情侶「海中交疊活春宮」 網友傻眼：普吉島果然沒讓人失望

浪漫的海島旅行是許多人安排國外度假的選擇之一，其中泰國普吉島離台灣不遠，更是許多人青睞的地點。不過，身為觀光勝地的普吉島頻傳活春宮事件，本月16日，一對情侶遭目睹在普吉島芭東區一處海灘上演活春宮，2人甚至在海中交疊纏綿，影片被轉貼到X平台後，網友大嘆「不怕不乾淨的水進去嗎？」、「普吉島果然沒有讓人失望」。

綜合外電報導，16日有民眾目睹一對情侶在普吉島芭東區一處海灘縱慾，不同以往的沙灘活春宮，這次2人光天化日之下直接在海中忘情交疊，只見2人沉浸於彼此的世界之中，毫無察覺岸上有人用鏡頭記錄歡愉過程。

當地媒體對此事嚴厲撻伐，怒轟這對情侶不尊重泰國的法律及文化，此外遊客活春宮事件層出不窮，更要求普吉島政府出面管理，「像這樣的事情實在發生得太頻繁」。

另外，「普吉島遊客海中縱慾畫面」被上傳到X平台後也吸引許多網友回應，「泰國就像世界的垃圾桶，來這裡做壞事後只需支付罰款」、「尷尬是另一回事，不怕不乾淨的水進去嗎？」、「普吉島果然沒有讓人失望」。