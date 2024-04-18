東京街頭驚見日本武士！23歲男「剃髮穿和服」就愛復古風

現代流行服飾、髮型等等不斷推陳出新，總是容易沒隔多久，就會換一次流行。不過也有人在當今社會，不只不追隨最新潮流，還刻意回頭走復古風。就有一位東京的奇妙男子，因為這樣的舉動，在日本社群網站上蔚為話題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，這位住在東京的「X」網友「tarakosan114」今年23歲，原先就讀美術大學。他因為本來就喜歡日本昭和的歌謠，興趣也比較復古，因此從五年前開始，平時就一直傳著傳統和服做打扮。

而為了找尋適合和服的造型，他嘗試過許多髮型，最後還是覺得要搭配和服，果然還是得留著日本傳統半禿和衝天辮的「丁髷」髮型。雖然有時會被報以異樣眼光，但他認為這就是自己的興趣，因此不以為意。

有時這身裝扮，還會被旁人誤以為是什麼知名演員。而且在求職時，也讓許多業者為之卻步。不過在不放棄尋找下，最終還是找到一份在沖繩料理店的打工，讓他可以用自己歡的髮型，開始替人服務。

很多網友都贊同他的行為，紛紛表示「帥喔」、「祝你武運昌隆」、「我在賞花時有看到你，謝謝肯讓我拍照」、「真的好適合喔」、「完全被圈粉了」。