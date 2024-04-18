遇到店家上錯餐本來想直接吃 店家佛心一舉動「套餐升級」全網大讚

有時在外吃東西，偶爾會遇到店家做錯，上的餐跟自己原先要的不一樣。在碰到這種狀況時，有的人可能會認為做了就做了，還是不要浪費食物吃吧。不過近來有位日本網友，在碰到類似情形時，店家的補償措施，卻讓他又驚又喜。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「Destroy_0000」近來分享，表示他最近某次到餐廳吃飯時，本來點了一份南蠻雞定食。結果店員突然跑來致歉，說內場做錯了，把南蠻雞做成了炸雞排。

原本這位網友覺得算了，告訴店員那就吃雞排吧。沒想到店員告訴他，現在立刻重做一份南蠻雞，至於多出來的炸雞排，則免費送給網友享用，讓網友不可置信地「蛤」了一聲。於是，網友一口氣吃到了南蠻雞和炸雞排雙主菜的定食，最後他也不浪費地通通吃完，非常滿意店家的服務。

其他網友也稱讚「這間店太棒了吧」、「這個量很可觀啊，不過店家很讚」、「對食量不大的我可能會有點困擾」、「平常如果做錯了，通常都是店員自己吃掉的說」、「店家的誠意讓心裡跟肚皮都超滿足」、「比起直接報廢，拿來請客的決定好多了」、「有夠羨慕的」、「感覺兩個都超好吃」。