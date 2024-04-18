神秘儀式？他不解為何日本人愛在門前放一排寶特瓶 網解答：用途很多

每個國家都有不同的文化與習俗。日前一位網友在小紅書上發文提問，指出自己路過日本的小巷子時，發現有人在門口縫隙擺了一整排裝水的寶特瓶，並且不只一戶這麼做，讓他十分好奇「這是什麼神秘的儀式嗎」？

原PO分享，日本不少住家會放整排裝水的寶特瓶在屋外。圖截自小紅書「希回」。

有網友解釋，這是日本民間廣為流傳的妙招，目的是為了防止野貓跑進院子裡排泄，「日本都市傳說，貓不喜歡礦泉水瓶」、「日本人覺得貓會怕水瓶折射出來的光線，所以用它做防貓的圍牆」、「防貓，我家也在牆縫裡擺了好幾瓶」、「野貓看見水的反光會跑走，就不會撒尿在院子裡，看日本綜藝說的」，也有人表示，裝水的寶特瓶還有其他用途，「放垃圾網上防烏鴉弄亂垃圾」、「可以驅蚊，和用塑膠袋裝水效果一樣」。

有人表示，不少國家也都有類似做法，「歐洲也有，好像是為防止狗撒尿」、「韓國也有，太陽一照有反光，貓就不敢靠近了」、「美國人會在門口掛裝滿水的塑膠袋，說可以防蚊子進屋，還有人掛一張CD，據說有同樣作用」。

至於裝水的寶特瓶是否真能防止流浪動物侵入家門？根據日本網站「ハルメク365」報導，這種說法源自1980年代，認為貓會因為討厭寶特瓶水的反光，而不敢接近住家的院子。該說法經過電視節目及新聞報導後，便在全日本傳開來了。

起初這個方法似乎有用，但貓很快就適應了，再加上還要考量日照時長，能真正透過寶特瓶產生反光的時間太短了，有節目也對此進行實驗，發現實際上並沒什麼效果。

報導也分享了如何透過改變環境，有效防止野貓入侵的方法。首先，可以在庭院的地面上種滿植物，或以大顆的砂子鋪滿表面，重點是要蓋住院子裡鬆軟的泥土。

此外，因為貓咪討厭水，也可以在庭院或玄關上灑水、木酢液、薄荷水、醋等液體；種植如天竺葵、迷迭香、檸檬香茅、薄荷、柑橘等有香氣的植物也能達到效果。