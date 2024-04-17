AI生成美女選美大賽 評審有兩個「不是真人」
國外一個社群媒體平台近期推出特殊的選美比賽，參賽者全都是來自世界各地的AI生成模特兒，不是真人。雖然參賽的不是真人，但畫面背後的真人創作者將可贏得13000美元（約42萬台幣）的獎金，吸引不少人前來參加。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這場特別的選美比賽是由社群平台Fanvue主辦，這場比賽的名稱其實是世界AI創作者大獎（World AI Creator Awards，WAICAs），主辦方希望藉此推動AI創造者的經濟效益。
比賽邀請選美歷史學家法瑟特（Sally-Ann Fawcett）以及兩名AI網紅洛佩茲（Aitana Lopez）及佩萊格里尼（ Emily Pellegrini）當評審。參賽的圖片必須是100%由AI生成，評分標準包含生成技巧、圖片細節，以及AI小姐在社群媒體上與粉絲互動的成績。
評審團會評估AI小姐的追蹤者成長率，觀察AI小姐如何在社群媒體上與粉絲互動，也會評估AI圖片的細節，像是皮膚、手部、背景等圖片精緻度。除此之外創作者在過程中餵給AI的提示字詞等，也會被當作技巧部分來評分。
由於是選美比賽，這些參賽的AI小姐也會被問到「如何讓世界更美好」這類題目。因此參賽的創作者除了要生成AI小姐的漂亮圖片之外，也得訓練AI，讓她回答出得體的答案。
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