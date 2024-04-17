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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

打造AI複製人 使用者能派「他」代開視訊會議

聯合新聞網／ 綜合報導
喬普拉的複製人（圖左）看起來和本人一模一樣，幾乎分辨不出真假。圖擷自每日郵報
喬普拉的複製人（圖左）看起來和本人一模一樣，幾乎分辨不出真假。圖擷自每日郵報

電影中的複製人有著跟本人一樣的外貌和聲音，而現在電影中的場景將成為現實。國外一個新創的AI平台，能夠替客戶打造一模一樣的AI複製人，不只畫面看起來幾乎就像本人，AI複製人還能透過影音學習使用者的說話方式，幫使用者上線開視訊會議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這款AI平台叫做Delphi，使用者可以透過上傳Podcast、影片、PDF資料等種種資訊，打造出跟自己一模一樣的AI複製人。這款複製人不只能夠模仿使用者的思考邏輯和說話方式，整個生成的過程還只需要一小時。

一名使用者喬普拉（Deepak Chopra）就用這款平台打造出一個自己的AI複製人，甚至還讓複製人幫他上Zoom開線上會議。

據平台共同創辦人拉賈法底恩（Dara Ladjevardian）表示，已經有越來越多人使用這項服務，這當中有不少人是YouTuber、網紅或有商業需求的專業人士。平台為按月計費，每個月費用為19美元到399美元不等（約610到12940台幣不等），根據客戶使用需求不同，收費方式就不同。舉例來說，客戶可以把複製人連動到Spotify或Instagram等軟體使用，不過就要額外支付平台10%-15%的費用。

拉賈法底恩強調，使用者在建立複製人的時候，需要給平台證件證明自己的身分，因此平台不會在未授權的情況下讓其他人冒充、設定自己的複製人。

AI Zoom

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