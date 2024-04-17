女教師和學生「全裸車震」！逃警盤查自撞車禍 綠帽尪爆是國防高層

美國內布拉斯加州一名女教師，日前被發現染指自己任教高中的男學生，兩人在深夜大膽「車震」引來員警注意，為逃盤查在疾駛2個街區後自撞車禍，而其丈夫身分也被查出是美國國防部高層，2人育有2子1女。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，45歲的代課老師艾琳·華德（Erin Ward）任職於內布拉斯加州一所高中，卻被爆出本月13日凌晨3時與任教的17歲男學生車震，疑似車子停在巷弄過久遭鄰居起疑，員警獲報前往盤查車輛，一靠近車窗便看見一絲不掛的艾琳與半裸青少年，男學生情急之下跳進駕駛座，駕車奔馳了2個街區後車禍自撞，褲子還來不及穿上便徒步逃離，留下艾琳獨坐車內。

警方趕抵車禍現場後，艾琳立刻承認與學生發生性行為，員警也在車內找到艾琳的員工證，發現她任教於多所高中，檢察官認為艾琳恐怕已不只1次和學生發生性關係。

而在案件調查過程中，艾琳的53歲老公道格·華德（Doug Ward）也被爆出在國防部工作近20年，是畢業於哈佛大學的高材生，2個月前才剛升職，目前擔任美國戰略司令部司令行動小組副主任。據了解，他們共育有2子1女，女兒更與遭艾琳染指的男學生同齡，道格還點讚了2017年幾條譴責天主教會內涉及兒童性虐待的貼文，似乎渾然不知妻子的不倫行徑。

儘管艾琳對學生出手的行為遭到眾人非議，但男學生的年紀已超過內布拉斯加州的法定性交年齡16歲，因此她並未被指控性侵未成年人。不過，根據「紐約郵報（New York Post）」報導，她隨後又被一名學校員工指控涉及性虐待重罪，法院下令繳納2.5萬美元（約新台幣81萬元）保釋金。艾琳一旦被定罪，最高可被判監20年、罰款1萬美元（約新台幣32萬元）。

這起案件曝光後，艾琳也遭到當地封殺，多所高中皆發聲明指出，不會再讓對學生有不當行為的教師重返校園，「我們的首要任務始終是學生的安全和福祉，我們非常重視這件事，輔導員將為需要支援的學生提供幫助」。