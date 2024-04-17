哄騙女高中生「像公主一樣對待她」 男公關海噱130萬被逮

東京歌舞伎町是日本有名的聲色場所地帶。許多人一旦身陷其中，一不小心就容易傾家蕩產，發生許多爭議。近來就有一位名為稻場勇哉的22歲男性公關，就因為哄騙未成年女性上夜店、提供酒水，趁機詐騙高額金錢的關係，遭到警方逮捕。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，稻場在男公關店化名「蓮士」，2023年在歌舞伎町一帶搭訕一位15歲的女高中生，並將對方帶到男公關店裡。稻場起初採用溫柔攻勢，無論女高中說什麼都同意，還邀約要私下約會多瞭解她，讓對方感覺自己第一次有如公主般被看待，慢慢地產生信任。

漸漸身陷其中的女高中生，為了討稻場歡心，於是動用媽媽的信用卡以及家人的存款，在公關店內大量消費，包含107萬日幣購買香檳塔等等，總共花掉600萬日圓（約相當於新台幣130萬元）。母親隨後察覺異狀，連忙通知警方。

稻場被捕後表示，像是這種密集聯絡，私下約見面等等，給對方優越感和特別感的作法，在男公關裡頭習以為常。不過由於他在知道對方未滿20歲的狀況下，依然提供酒水給女高中生，因此觸犯了日本法律遭到逮捕。

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