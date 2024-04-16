最強反差萌！清純高中少女脫下制服「華麗變身」 比基尼展現超狂健美身材

日本一位高中少女小池星蓮，在機緣巧合下開啟自己的健身選手生涯，她擁有結實又健康的完美身材，在舞台上穿著比基尼展現自我、耀眼發光。不過擁有健身選手和高中生身分的小池，換上制服的清純模樣，和健美的形象堪稱最強「反差萌」。

17歲的小池星蓮2023年於23歲以下的全日本青少年健身錦標賽中獲得亞軍，這位高中二年級的少女瞬間引起關注，而近日她也接受日本媒體VITUP採訪，分享心路歷程。小池星蓮提到，儘管自己在青少年錦標賽中獲得第二名，但求好心切的她卻因為「太在意排名」感到難過，無法停止哭泣。所幸她在參加全日本錦標賽時調整好心態，決定豁出去好好享受，身為該場比賽最年輕的選手，小池星蓮沒有通過預選賽，不過當她回頭看照片時，也因為自己在舞台上「玩得開心」感到欣慰。

日本一位高中少女小池星蓮，在機緣巧合下開啟自己的健身選手生涯，她擁有結實又健康的完美身材，在舞台上穿著比基尼展現自我、耀眼發光。圖／截自VITUP

被問到「身旁親友得知參加比賽後的反應」，小池星蓮也坦言，因為在Instagram都有互相關注，朋友們紛紛反饋自己「改變很多」，不過不只是外表上，連帶整個人的氣氛變得更加活力、開朗。小池星蓮笑稱，開始舉重訓練後「制服的襯衫變緊了，我平常很瘦，可以穿小一號的衣服，但現在更合身了」。

而許多選手參加健美、健體比賽時，會為了凸顯肌肉線條將身體「上色」，讓臉部以外的皮膚呈現較深的膚色，並擁有陰影的效果。身兼「雙重身分」的小池星蓮也分享趣事，表示自己某次參加比賽後無法完全去除顏色，隔天頂著一張全白的臉和塗黑的身體去上學，「我穿著學校的制服，不過這件白色Polo衫卻被弄髒，並染成了黑色」。

小池星蓮也分享「自己從普通高中少女蛻變的契機」，她指出開始訓練的原因是自己的媽媽，因為對方一句「妳為什麼不嘗試去健身房呢」，小池在高一暑假踏入了健身訓練，從此之後便開始沉迷，「我平日每周去五次，不過我的母親每週去七次以上，所以我還有很長的路要走」。

在踏入健身比賽的第二年，小池星蓮展現熱情，將今年的目標放眼在贏得青少年錦標賽，她表示去年自己壓力太大「有時候會毀掉自己」，所以今年一直自我勉勵，「我想克服焦慮和壓力，如果我能參加全日本錦標賽，我今年會繼續盡力而為，不考慮排名」。