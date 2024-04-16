8歲妹妹曝與40歲老師對話…他內心警鈴大作 網全起雞皮疙瘩

老師和學生的相處若沒拿捏好分寸，恐引發非議。一名國外網友表示平常都會接妹妹放學，也常跟老師聊天，然而某天妹妹分享與老師的談話，讓他內心頓時警鈴大作，驚覺不對。網友們看到談話內容後，紛紛認同原PO「讓人起雞皮疙瘩」、「超級不妥」、「如果是我，絕對會檢舉她」。

據外媒《鏡報》報導，國外一名19歲的男子吐露8歲妹妹學校老師的行徑怪異。該名男子稱由於父母工作繁忙，因此由他負責到學校接妹妹放學且家長們通常可以直接進入教室接小孩，所以原PO都會見到妹妹的老師。

原PO表示，妹妹的老師是年約40歲的女性，「她跟我聊天的時間總比跟其他家長還要久，她總是會稱讚我，而且態度舉止也有差，和其他家長說話時比較簡短，和我說話時，則會出現過多的微笑和笑聲」。

當原PO妹妹透露和老師的談話時，則讓他頓時感到不對勁，「妹妹的老師向她打聽我的情況，包括我的工作、興趣，還跟我妹妹說了一句『可以看得出來你們是兄妹，因為你們都很可愛』」。近日，原PO妹妹突然提到老師曾問「哥哥有沒有女朋友」，他因此懷疑妹妹的老師對自己有好感。

對此，有網友直呼「讓人起雞皮疙瘩」、「她是個怪人，哪有40歲的人還在跟青少年調情？」、「這超級不妥」、「作為一名老師，她知道她不應該問學生私人問題，如果是我，絕對會檢舉她」、「迷戀你是一回事，但把你的妹妹捲進來就逾越了界限」。

但也有人幫緩頰，猜測該名老師可能有女兒，想把原PO跟女兒湊作對，也有網友建議「下次直接告訴她『聽說妳問我妹妹我是不是單身，怎麼了？妳有跟我同齡的女兒嗎』，這樣可以用一種非常尷尬的方式提醒她你有多年輕，讓她打退堂鼓；若她真的有女兒，你也能獲得一場約會」。