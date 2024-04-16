泰女政客爆外遇！對象竟是24歲和尚養子 裸體獨處遭抓包辯：只是聊天

泰國民主黨一位備受矚目的女政客爆發醜聞，45歲的普拉帕蓬．喬伊瓦科（Prapaporn Choeiwadkoh）日前被丈夫抓包出軌，而且對象竟是他們收養的24歲和尚養子。

近日一段抓姦在床的影片在網路上瘋傳，根據外媒報導，影片中的男女就是泰國民主黨的普拉帕蓬與她24歲的養子帕瑪哈（Phra Maha），兩人被普拉帕蓬的丈夫抓到赤身裸體的獨處一室。

普拉帕蓬的丈夫在接受媒體訪問時表示自己對妻子懷疑已久，拍到影片當天他開了5.5小時的車返家，這才證實了自己的懷疑不是空穴來風，他稱是帕瑪哈勾引了他的妻子。

兩人的養子帕瑪哈是一名和尚，普拉帕蓬在去年主動和丈夫提議「收養」帕瑪哈，普拉帕蓬的丈夫說她是個非常虔誠的教徒，他們夫妻倆經常到寺廟參拜，「但後來我才注意到，她花更多時間與這個年輕的和尚在一起」。

普拉帕蓬的丈夫說自己對妻子的背叛感到生氣與心痛，而普拉帕蓬對於影片的說詞是她與帕瑪哈是清白的，「我們沒有發生性關係，沒有任何事發生，那天只是帕瑪哈心裡有點問題，我們只是在聊天，之後各自去洗澡而已」。

目前普拉帕蓬的黨籍已經被開除，而帕瑪哈已經離開寺廟，不知去向。

在泰國，和尚被要求不可以與女性獨處、保持獨身，藉此為信徒表彰「戒色」的典範與形象。