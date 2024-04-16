藍寶堅尼變廢鐵！13歲男童裝大人試車兜風 撞車人跑下場慘了

香港元朗區先前有1名13歲男童懷疑未戴安全帽，穿著拖鞋駕駛1輛無掛車牌的「綿羊仔」電動車，載著同樣未戴安全帽的同伴，最終涉嫌無照駕駛等7項罪名被捕。加拿大亦發生男童「揸大膽車」案件，1名13歲男童假裝成年買家，向賣家聲稱要試車，駕駛總值31萬至55萬加幣（折算約新台幣730萬至1295萬元）的藍寶堅尼二手跑車，載朋友兜風，更在雨中駛上高速公路，惟懷疑天雨路滑下失控「自撞」，跑車頓成廢鐵。男童和朋友立即下車逃走，警方經調查後拘捕涉案男童，控以涉嫌超速等多項罪名。

據了解，車主事前正出售1輛藍寶堅尼Huracán跑車，今年3月25日深夜11時許，涉案13歲男童假扮成年買家聯絡車主，訛稱有意購買，但想先試車。車主信以為真，沒有查清楚對方資料，包括年齡和有沒有駕駛執照，便將跑車和車鑰匙交給男童。

男童於是開車載1名朋友外出兜風，冒雨駛上加拿大橫貫公路（Trans-Canada Highway），懷疑天黑加上雨勢頗大，跑車最終失控「自撞」跌入溝渠，男童和朋友立即下車逃離現場，西溫哥華警方派員調查，發現人去車空，跑車當場報廢，於是聯絡車主助查。警員事後尋獲涉案男童和其朋友，他們沒有受傷，而男童被控超速、不謹慎駕駛、交通意外肇事後不顧而去，以及無照駕駛罪名，而男童父母沒有回應事件。

當地媒體報導，賣車網站顯示，藍寶堅尼Huracán二手跑車售價介乎31萬至55萬加幣（約新台幣730萬至1295萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》