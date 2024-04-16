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小孩喝飲料竟排藍色便便！店員搞烏龍「1步驟」出包 家長驚：這能喝？

香港01／ 撰文／喬納森
一名網友帶小孩到韓國1間咖啡店喝下藍色飲料後，隔日竟排出「藍色便便」。飲料示意圖／ingimage
一名網友帶小孩到韓國1間咖啡店喝下藍色飲料後，隔日竟排出「藍色便便」。飲料示意圖／ingimage

飲品色彩繽紛看似吸引，但卻不是健康的選擇。韓國日前有網友帶小孩到咖啡店喝飲料後，嘴角現藍色痕跡，其後上廁所大便也變成藍色。後來店家調閱監視器，才知道原來是新來的員工出錯，直接將未稀釋的食用色素添加在飲料中才造成事件。

綜合外媒報導，事件發生於4月7日，該名網友與小孩到1間咖啡店吃飯，小孩點了1杯藍色飲料，沒想到喝下去後，小孩嘴角出現一片藍色痕跡，原po頓時覺得「這飲料能喝嗎？」。

他跟店家投訴後，店家隨即調閱店內監視器畫面，揭發新來的員工直接將未稀釋食用色素添加到飲料之中，於是向該名網友退款。可是沒想到，隔天小孩去廁所大便後，糞便竟然也變了藍色，讓他十分驚訝，擔心小孩腸胃情況。

後來該名網友在網路上發現，早在2021年及2023年，該店也出現過這種情況，有其他民眾爆料在店內喝完藍色飲料，隔天的便便也變成藍色。

報導指，目前韓國有規例訂明食用色素每日可攝取範圍，其中每日每公斤僅可攝取綠色3號25毫克、紅色2號0.15毫克、紅色3號0.1毫克。

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文章授權轉載自《香港01》

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