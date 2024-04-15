男子半夜突發心臟病！靠特斯拉「自駕20公里」送急診 幸運撿回一命

美國一名特斯拉（Tesla）車主日前發文分享，前陣子他突發心臟病，慌亂中爬上自家的特斯拉Model Y並下達指令，車輛便依靠著最新的FSD（全自動駕駛）系統，在毫無人為干預之下，將他載往20公里外的醫院，他表示，這項自駕系統救了他一命。

根據《cybernews》報導，美國維吉尼亞州一名製片人富蘭克林（MaxPaul Franklin）日前在社群媒體X上發文分享，他在本月2日當地時間凌晨2點突然心臟病發，還出現嚴重的脫水現象，血糖數值甚至高達670，然而胰島素幫浦卻故障無法使用，因事出緊急，他立即爬上自家的特斯拉Model Y尋求幫助。

由於特斯拉於本月1日剛為所有美國車主解鎖全自動駕駛功能，因此當富蘭克林下達指令後，車輛立刻啟動自駕系統，將他從住家載往20公里外的醫院急診室旁並停好車，讓他及時得到醫療協助。事後富蘭克林大讚，「這趟旅程和特斯拉的全自動駕駛能力既迅速又有效率」。

富蘭克林坦言，雖然他擁有保時捷、賓士、BMW、Acura、凱迪拉克等豪車，但這些車都沒特斯拉先進，他直呼特斯拉是「當代汽車創新的巔峰」，更是汽車界從傳統手機向智慧手機邁進的象徵，且富蘭克林家中擁有太陽能發電系統，而特斯拉作為電動車，為他節省了將近1000美元（約3.2萬新台幣）的燃料費。

針對富蘭克林誇讚特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）「深深地影響了世界」，馬斯克轉發該貼文並回覆，「很高興特斯拉全自動駕駛功能為您提供幫助」。根據特斯拉網站得知，特斯拉的全自動駕駛功能使車輛「可以在幾乎任何地方，在最少的干預程度下自動駕駛」，且該功能會隨著時間的推移而不斷修正、改進，因目前的技術仍須「駕駛主動監督」。