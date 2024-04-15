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全家都是賊！一家五口「7秒極速」竊盜影片瘋傳 店家發文尋人

香港01／ 布萊恩
馬來西亞某商場店舖店主近日在Facebook發布監視器（CCTV）影片及截圖，見到有一家五口在互相配合下偷竊店內貨品，全程僅7秒，手法相當純熟。（CCTV截圖）
馬來西亞某商場店舖店主近日在Facebook發布監視器（CCTV）影片及截圖，見到有一家五口在互相配合下偷竊店內貨品，全程僅7秒，手法相當純熟。（CCTV截圖）

家人都是賊？馬來西亞某商場店家老闆近日在Facebook發布監視器影片及截圖，見到有一家五口在互相配合下偷竊店內貨品，全程僅7秒，手法相當純熟。店主在網上尋人，希望對方能現身付款，未料無果，已決定報警求助。網民看過影片皆震驚直斥離譜，「必須拼死抵抗這樣的惡劣行為，不然以後該怎樣出來做生意」、「一定要重判」。

綜合馬來西亞媒體報導，馬來西亞關丹East Coast Mall一家電玩遊戲店店主，上周三（4月10日）在Facebook發布監視器影片及截圖，表示當日晚上6時35分，有1名長髮男子與家人在店內偷竊貨品，因此發文在網上尋人，希望這家人在店家做出進一步的行動前返回付款。

根據店主上傳的2段影片，1名身穿白色馬來服裝的長髮男子，當時與4名家人，包括3名少年及1名婦女來到商店。其中1段影片見到，2名少年走到貨架前，其中1人取下貨架上遊戲機手把，長髮男子與另1名少年到來會合，而長髮男接過手把後，把脫下來的白色布裙掛在手腕遮掩，與家人離開。

另1段影片見到，其中1名少年站在貨架徘徊，長髮男子見狀偕同婦女一同走到貨架，並在少年及婦女掩護下，從貨架上取下1盒遊戲機電玩軚盤後轉身離開，僅花7秒就完成偷竊過程。而長髮男子和婦女，與少年分頭離開，免得引人注目。

影片引來網民熱議，直斥離譜，「必須拼死抵抗這樣的惡劣行為，不然以後該怎樣出來做生意」、「一定要重判！」不過也有網民認為應即時報警，無須給予「還款」時間，「報警是好事。做錯了事的人就該受到懲罰」。

而店家發文2天後，長髮男子與家人仍未返回付款，店家於是在上周五（4月12日）報警求助。

延伸閱讀：

食霸王餐？一家五口吃$300無付款　咖啡店網上尋人　原因惹熱議

大媽買$1柑偷偷剝皮試食　食到一半仲…　生果店公開CCTV ：醜唔醜

文章授權轉載自《香港01》

偷竊 家人 馬來西亞

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