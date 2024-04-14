快訊

地震險保額最高僅150萬 維護災損權益如何聰明投保？

綠派系拚2026台南市長瀕擦槍走火？誰能獲「賴神」關愛

獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解

人妻出軌已婚同事3年！約好一起離婚再交往 下場慘了

香港01／ 安祖娜
英國有人妻為了情夫離婚，但卻遭到背叛。示意圖／ingimage
英國有人妻為了情夫離婚，但卻遭到背叛。示意圖／ingimage

出軌卻遇上感情騙子？1名31歲英國人妻向當地專欄發文，承認自己和33歲男同事維持了3年婚外情，早於婚前已和對方有親密關係，婚後一度迴避但卻難以自拔，在對方也結婚後，2人再次越界，「我們無法分開，性愛很棒」，一直討論彼此離婚再名正言順交往。殊不知人妻離婚與搬離愛巢後，男同事突然反口，更稱自己和妻子正努力修補婚姻關係，不想離開對方，但仍對人妻感興趣。雖然網友認為人妻不值得可憐，但也提醒她同事根本無意離婚。

該人妻匿名投稿至英國傳媒的感情專欄，她現年31歲，男同事和丈夫均33歲，自己為男同事放棄婚姻卻被背叛，「我現在孤身一人了」。她和男同事有多年親密關係，當年婚前丈夫讓她二選一，雖然選了丈夫，卻對男同事念念不忘，甚至婚禮當日腦海都是對方。

婚後首年，人妻極力避開男同事，但有天各自部門派他們參加同1個職場訓練，一見面竟一發不可收拾，展開了婚外情。後來男同事表示已和女友訂婚，人妻心痛萬分，但雙方仍保留訊息聯繫。不過，男同事婚後因為工作安排的關係，2人接觸更為頻密，再度越界開始婚外情，對方透露婚姻生活不如預期，只要人妻離婚，他也會拋棄妻子，正式交往。

人妻強調2人並非單純「炮友」，而是彼此相愛無法分開，性生活很協調，「性愛很棒」。出軌3年後，她終於決心離開丈夫，現已搬離愛巢，豈料男同事拋出震撼彈，指自己的妻子正在挽救婚姻，現在不捨得放棄這段關係，「她（妻子）真的很努力」。人妻收到這訊息後，3周內未再與男同事見面，「他讓我心碎」。男同事則為自己「留後路」，稱對人妻依然有興趣，仍會掛念她。

雖然人妻在「訴苦」，但網友卻批評她背叛丈夫，「妳不值得任何人的愛」。專欄編輯則認為男同事根本沒有打算離婚，只是找方法維持婚外情，建議人妻不如重新出發，再找值得她愛的男人。

延伸閱讀：

人妻婚前保留處女身　婚後驚揭丈夫當年追求原因　大感崩潰欲離婚

悲！丈夫堅拒婚前性行為　人妻洞房夜驚悉真相崩潰：感覺被騙了…

文章授權轉載自《香港01》

出軌 婚外情 男同事 英國 離婚

延伸閱讀

黑道大哥都不娶+9妹？正宮職業曝光 網友秒懂：很正常

烤鴨餅皮永遠不夠？內行人曝升級吃法：便宜又有飽足感

好市多上架2健康食材 老饕大讚：品質無可挑剔

喜帖加註這要求「會困擾嗎？」 一票網友認麻煩：直接不去

相關新聞

女兒離婚10年！父母常找前夫聚餐迫復合 網一看原因傻眼

父母多年來總在幻想女兒和前夫復合，這是什麼執念？外國有女子在雜誌專欄投稿，指和前夫離婚10年，但父母一直要求復合，常不通知她就邀請前夫上門吃飯，強迫2人互動，氣氛極尷尬。該名女子稱前夫為人自私，已3度離婚，每恢復單身都會對她求愛，母親更會哭訴想要外孫，她試過帶新男友回家，卻遭父母冷落與奚落，近年只好減少探望，可惜母親最近要做手術，她始終要回家照顧，已準備要被迫見前夫。

人妻出軌已婚同事3年！約好一起離婚再交往 下場慘了

出軌卻遇上感情騙子？1名31歲英國人妻向當地專欄發文，承認自己和33歲男同事維持了3年婚外情，早於婚前已和對方有親密關係，婚後一度迴避但卻難以自拔，在對方也結婚後，2人再次越界，「我們無法分開，性愛很棒」，一直討論彼此離婚再名正言順交往。殊不知人妻離婚與搬離愛巢後，男同事突然反口，更稱自己和妻子正努力修補婚姻關係，不想離開對方，但仍對人妻感興趣。雖然網友認為人妻不值得可憐，但也提醒她同事根本無意離婚。

男友是表哥！見家長驚揭雙方是失聯血親 女生超崩潰決定這樣做

粵語片的情節，在現實世界的確可能發生！美國上演真人版粵語片，有女生在網上發文講述親身經歷，表示經交友軟體認識1名男生，約會5個月後安排雙方家長見面，但兩對父母大感尷尬，原來女生的父親和男生的母親是失聯血親，換言之，這對小情侶有血緣關係，實屬表兄妹關係。

昔涉殺妻「世紀審判」無罪轟動全球 球星辛普森76歲癌逝

前職業美式足球明星球員、好萊塢名人辛普森(O.J. Simpson)10日因癌症在拉斯維加斯去世，享年76歲；堪稱是美國...

「辛普森殺妻案」揭洛杉磯警方重大錯誤！李昌鈺一戰成名

發生在1994年的辛普森案，因為「神探」李昌鈺的參與，使原本完全不利於辛普森的證據一夕間翻轉，也成了李昌鈺成名作之一。

辛普森當年遭「飛車追捕」創收視紀錄 被操作成種族事件

前職業美式足球NFL明星球員辛普森(Orenthal James 'O.J." Simpson)頻破紀錄的體壇生涯裡，穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。