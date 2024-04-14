人妻出軌已婚同事3年！約好一起離婚再交往 下場慘了

出軌卻遇上感情騙子？1名31歲英國人妻向當地專欄發文，承認自己和33歲男同事維持了3年婚外情，早於婚前已和對方有親密關係，婚後一度迴避但卻難以自拔，在對方也結婚後，2人再次越界，「我們無法分開，性愛很棒」，一直討論彼此離婚再名正言順交往。殊不知人妻離婚與搬離愛巢後，男同事突然反口，更稱自己和妻子正努力修補婚姻關係，不想離開對方，但仍對人妻感興趣。雖然網友認為人妻不值得可憐，但也提醒她同事根本無意離婚。

該人妻匿名投稿至英國傳媒的感情專欄，她現年31歲，男同事和丈夫均33歲，自己為男同事放棄婚姻卻被背叛，「我現在孤身一人了」。她和男同事有多年親密關係，當年婚前丈夫讓她二選一，雖然選了丈夫，卻對男同事念念不忘，甚至婚禮當日腦海都是對方。

婚後首年，人妻極力避開男同事，但有天各自部門派他們參加同1個職場訓練，一見面竟一發不可收拾，展開了婚外情。後來男同事表示已和女友訂婚，人妻心痛萬分，但雙方仍保留訊息聯繫。不過，男同事婚後因為工作安排的關係，2人接觸更為頻密，再度越界開始婚外情，對方透露婚姻生活不如預期，只要人妻離婚，他也會拋棄妻子，正式交往。

人妻強調2人並非單純「炮友」，而是彼此相愛無法分開，性生活很協調，「性愛很棒」。出軌3年後，她終於決心離開丈夫，現已搬離愛巢，豈料男同事拋出震撼彈，指自己的妻子正在挽救婚姻，現在不捨得放棄這段關係，「她（妻子）真的很努力」。人妻收到這訊息後，3周內未再與男同事見面，「他讓我心碎」。男同事則為自己「留後路」，稱對人妻依然有興趣，仍會掛念她。

雖然人妻在「訴苦」，但網友卻批評她背叛丈夫，「妳不值得任何人的愛」。專欄編輯則認為男同事根本沒有打算離婚，只是找方法維持婚外情，建議人妻不如重新出發，再找值得她愛的男人。

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文章授權轉載自《香港01》