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男友是表哥！見家長驚揭雙方是失聯血親 女生超崩潰決定這樣做

香港01／ 撰文：田中貴
有女生在網上發文講述親身經歷，表示經交友軟體認識1名男生，約會5個月後安排雙方家長見面，但兩對父母大感尷尬，原來女生的父親和男生的母親是失聯血親。 情境示意圖。圖／Ingimage
有女生在網上發文講述親身經歷，表示經交友軟體認識1名男生，約會5個月後安排雙方家長見面，但兩對父母大感尷尬，原來女生的父親和男生的母親是失聯血親。 情境示意圖。圖／Ingimage

粵語片的情節，在現實世界的確可能發生！美國上演真人版粵語片，有女生在網上發文講述親身經歷，表示經交友軟體認識1名男生，約會5個月後安排雙方家長見面，但兩對父母大感尷尬，原來女生的父親和男生的母親是失聯血親，換言之，這對小情侶有血緣關係，實屬表兄妹關係。女生對事件感到崩潰，但思前想後，最終決定分手斬斷這段情緣，雙方只能是親戚。網友對這對情侶的遭遇紛紛寄予同情，「真可憐」、「是否亂倫？」、「為你感到傷心」。

原PO在「Reddit討論區」表示，早前經交友軟體認識1名20多歲男生，年齡和自己接近，其後開始約會，而對方雙眼呈淡褐色，眼神柔和，在情投意合成為情侶。

拍拖大約5個月，他們相約雙方家長見面，原PO父親見到「未來親家奶奶」時即臉色變白，原來原PO父親和男友母親是堂兄妹關係，由於兩家人住在美國兩端，所以已經大約30年沒有見面，很巧合的是原PO和男友搬到同一個城市，甚至相遇交往，但原來2人是表兄妹。

原PO痛苦表示「儘管彼此相愛，但這樣做是不對的」，甚至形容「這是我一生中最艱難的分手之一」，默默地從社交媒體上刪除和「男友」有關的內容。

多名網友留言安慰原PO，「亂倫嗎？」、「這是艱難時刻」、「請振作」，相關貼文約5年前被上載至「Reddit討論區」，近日再度被媒體翻出熱傳。

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文章授權轉載自《香港01》

Reddit 交友軟體 女友 情侶 男友 約會 美國 親戚

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