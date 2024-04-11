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影／全球瘋北美日食 墨西哥新聞台竟誤播「生殖器日食」影片
今年4月8日，北美出現日全食現象，不少人為了搶看日食不只購買特殊眼鏡，也紛紛拍影片上傳到社群媒體分享。雖然這次日全食只有北美看得到，但卻引發了全球討論。墨西哥一家新聞台在報導日全食新聞時，使用民眾分享的日食影片，沒想到卻意外轉播一名男子拍攝私密處的影片，讓主播十分尷尬。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，墨西哥新聞台RCG Media的新聞節目《24/7》本來是要分享各地民眾拍攝的日食影片，沒想到卻不小心誤播男子私密處。
新聞中主播列出可以觀賞到日食的城市，螢幕左邊播放各地民眾拍攝的影片，但其中一名男子疑似刻意惡作劇，竟然沒穿褲子，用睪丸遮住太陽，分享另類日食。畫面中可以看見一名女主播十分吃驚，不只倒抽一口氣，也頻頻查看其他同事的反應。
不過男主播和另一名女主播疑似沒有發現這段畫面，態度十分冷靜地繼續播報，表示畫面上所有影片都是民眾提供的。一名暱稱為「左輪手槍（Rhevolver）」的網友在X上發文宣稱自己是拍攝這段影片的人，他在發文中沾沾自喜地說：「只因為RCG的工作人員沒好好檢查影片，所有人都得被迫在電視上看我的蛋蛋。」
不少觀眾批評電視台，在蒐集相關資料或影片時沒有審慎檢查，才會造成這樣的事情發生。
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