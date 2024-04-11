她報復男友出軌15歲姪女「怒斷小兄弟」沖馬桶 關押3月後出現超展開

「一次不忠，子孫不留？」巴西1名34歲女子原本與39歲男友計劃結婚，然而她發現男友竟然「出軌」年僅15歲的侄女，怒極揮刀斬斷男友下體陰莖，並把切下的陰莖丟進馬桶沖走，讓男友沒機會尋回。女子事後被捕，將面臨最高50年監禁的「謀殺未遂罪」，或最高12年監禁的「嚴重人身傷害罪」，然而當女子被關押3個月後，竟有驚人大逆轉。

綜合外媒報導，巴西聖保羅34歲女子戴安（ Daiane dos Santos ）與39歲男友吉爾伯托（ Gilberto Nogueira de Oliveira ）原本計劃今年初結婚，然而2023年12月，戴安發現吉爾伯托竟在其生日那天出軌，與年僅15歲的侄女發生性行為（巴西合法性行為年齡為14歲），怒極策劃報復行動。

同年耶誕節某天晚上，戴安穿上性感內衣假裝要和吉爾伯托浪漫度春宵，叫吉爾伯托脫去衣服並調暗燈光，然後就趁機用橡皮筋套著吉爾伯托礦，再用剃刀切斷其「小兄弟」。

戴安發現男友「出軌」年僅15歲的侄女，怒極揮刀斬斷男友下體陰莖，並把切下的陰莖掉進廁所沖走。圖／網路照片

得手后，戴安用手機拍下被切斷的陰莖照片，發送到吉爾伯托家族群組，再把陰莖丟進廁所沖走，以杜絕吉爾伯托找回陰莖機會。戴安更把車鎖丟到窗外，拖延吉爾伯托就醫時間。

戴安事後被捕，承認犯案，恐面臨最高50年監禁的「謀殺未遂罪」，或最高12年監禁的「嚴重人身傷害罪」，預定4月24日審判。而男友接受手術後未完全康復，醫生將安排陰莖假體手術，待傷勢痊癒就可以植入。

經歷「最痛教訓」，吉爾伯托起初明言不會原諒戴安，惟近日有驚人發展。據報導，戴安被關押在女子監獄約3個月後，2人恢復書信來往，戴安表示已原諒吉爾伯托，也希望吉爾伯托原諒她，並表達想念之情，「當我離開這裡時，我們將重建我們的生活」。

吉爾伯托亦回覆已原諒黛安，並幫戴安支付4萬巴西雷亞爾（約25萬台幣）辯護費用，「我愛你，遠遠超出了我們生活中發生的悲劇」。吉爾伯托又感歎，如果當天沒有與侄女發生性關係，一切慘事都不會發生，「戴安是很棒、充滿愛心的女人，她愛我，她不應該被這樣背叛。我不在乎別人怎麼想。真正重要的是我對她的感覺」。

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文章授權轉載自《香港01》