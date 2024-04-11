快訊

蔣經國與陳誠曾搶奪接班人大位？ 從蔣中正對2人評價可見端倪

爆遭綠議員陳建名「勾脖、緊抱、強吻」 歌手張涵雅喊：誤會

統神被苗博雅感化？做出「正能量二部曲」發文道歉 鐵粉驚訝：天下紅雨了

她報復男友出軌15歲姪女「怒斷小兄弟」沖馬桶 關押3月後出現超展開

香港01／ 撰文：布萊恩
巴西一位女子，因發現男友出軌，怒斷他的「子孫根」。示意圖／Ingimage
巴西一位女子，因發現男友出軌，怒斷他的「子孫根」。示意圖／Ingimage

「一次不忠，子孫不留？」巴西1名34歲女子原本與39歲男友計劃結婚，然而她發現男友竟然「出軌」年僅15歲的侄女，怒極揮刀斬斷男友下體陰莖，並把切下的陰莖丟進馬桶沖走，讓男友沒機會尋回。女子事後被捕，將面臨最高50年監禁的「謀殺未遂罪」，或最高12年監禁的「嚴重人身傷害罪」，然而當女子被關押3個月後，竟有驚人大逆轉。

綜合外媒報導，巴西聖保羅34歲女子戴安（ Daiane dos Santos ）與39歲男友吉爾伯托（ Gilberto Nogueira de Oliveira ）原本計劃今年初結婚，然而2023年12月，戴安發現吉爾伯托竟在其生日那天出軌，與年僅15歲的侄女發生性行為（巴西合法性行為年齡為14歲），怒極策劃報復行動。

同年耶誕節某天晚上，戴安穿上性感內衣假裝要和吉爾伯托浪漫度春宵，叫吉爾伯托脫去衣服並調暗燈光，然後就趁機用橡皮筋套著吉爾伯托礦，再用剃刀切斷其「小兄弟」。

戴安發現男友「出軌」年僅15歲的侄女，怒極揮刀斬斷男友下體陰莖，並把切下的陰莖掉進廁所沖走。圖／網路照片
戴安發現男友「出軌」年僅15歲的侄女，怒極揮刀斬斷男友下體陰莖，並把切下的陰莖掉進廁所沖走。圖／網路照片

得手后，戴安用手機拍下被切斷的陰莖照片，發送到吉爾伯托家族群組，再把陰莖丟進廁所沖走，以杜絕吉爾伯托找回陰莖機會。戴安更把車鎖丟到窗外，拖延吉爾伯托就醫時間。

戴安事後被捕，承認犯案，恐面臨最高50年監禁的「謀殺未遂罪」，或最高12年監禁的「嚴重人身傷害罪」，預定4月24日審判。而男友接受手術後未完全康復，醫生將安排陰莖假體手術，待傷勢痊癒就可以植入。

經歷「最痛教訓」，吉爾伯托起初明言不會原諒戴安，惟近日有驚人發展。據報導，戴安被關押在女子監獄約3個月後，2人恢復書信來往，戴安表示已原諒吉爾伯托，也希望吉爾伯托原諒她，並表達想念之情，「當我離開這裡時，我們將重建我們的生活」。

吉爾伯托亦回覆已原諒黛安，並幫戴安支付4萬巴西雷亞爾（約25萬台幣）辯護費用，「我愛你，遠遠超出了我們生活中發生的悲劇」。吉爾伯托又感歎，如果當天沒有與侄女發生性關係，一切慘事都不會發生，「戴安是很棒、充滿愛心的女人，她愛我，她不應該被這樣背叛。我不在乎別人怎麼想。真正重要的是我對她的感覺」。

延伸閱讀：

結婚4年完美丈夫堅持跑步　人妻看運動App驚揭心寒真相　崩潰離婚

恐怖！男子當街「揮刀自宮」　陰莖全斷爆血亡　調查揭心酸內情l

文章授權轉載自《香港01》

傷害罪 出軌 巴西 陰莖

延伸閱讀

在大陸叫出租車有「潛規則」？台灣妹見這幕超驚訝 當地人嚇喊：不可能

「黃子佼是否戀童癖不重要」 他指這點才最糟糕：不該讓他洗白

期間限定！逛全聯驚見開賣「1稀有水果」內行大讚：甜又好吃

不孕遭婆婆罵「花瓶」 霸氣媳貼圖回嗆：天價古董買不起

相關新聞

她報復男友出軌15歲姪女「怒斷小兄弟」沖馬桶 關押3月後出現超展開

「一次不忠，子孫不留？」巴西1名34歲女子原本與39歲男友計劃結婚，然而她發現男友竟然「出軌」年僅15歲的侄女，怒極揮刀斬斷男友下體陰莖，並把切下的陰莖丟進馬桶沖走，讓男友沒機會尋回。女子事後被捕，將面臨最高50年監禁的「謀殺未遂罪」，或最高12年監禁的「嚴重人身傷害罪」，然而當女子被關押3個月後，竟有驚人大逆轉。

入社前被要求簽「違反社規罰250萬」 日男嚇到第一天就辭職

想要找到理想的工作不容易，就算好不容易被公司錄取，能不能適應企業環境還是未知數。甚至有的人才剛入職場，就可能發現自己和公司不和，因此選擇立刻辭職。

德國博物館員工私自掛上個人作 與Warhol作品並列8小時後被解僱

要在藝術界名留青史不易，最近就有人嘗試將自己畫作混入大師作品之列，引起公眾注意。德國慕尼克一名51歲博物館員工早前未經許可，私自將個人作品掛在博物館現代和當代藝術展示區牆上，與畢加索、Andy Warhol作品共享空間足足八小時，被發現後該員工隨即被解僱。

每個男人都犯過的錯！「500人斬」性感網美嬌嘆歡愛不是愈粗暴愈好：被A片帶壞

歡愛並不是愈激烈愈好？澳洲一位成人網美安妮自爆和超過500人發生性行為，身經百戰的她在接受採訪時，表示自己發現一項「男人都有的通病」…

教人偷吃不被抓 「劈腿教練」出書還開課一小時收費3000多元

西班牙一名男子自封為「偷吃教練」，甚至還出書教人《如何偷吃不被抓》（How To Be Unfaithful Without Getting Caught）。他不但不認為教人偷吃有什麼問題，更說偷吃不被抓是一門藝術，男子的一對一課程甚至還有不少學生排隊等著要上，每小時教學時薪高達85英鎊（台幣約3400元）。

正妹穿丁字褲聽演唱會太辣！ 近看發現是光頭

近期網路上流傳一張照片，照片中一名年輕女子在演唱會上，坐在其他人肩上舉起手跟台上的人互動，背影看起來像是只穿著一件丁字褲。不過近看以後會發現，原來女子並不是穿著丁字褲，只是剛好後面站著兩名光頭的男子，讓網友全都笑翻了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。