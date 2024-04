教人偷吃不被抓 「劈腿教練」出書還開課一小時收費3000多元

西班牙一名男子自封為「偷吃教練」,甚至還出書教人《如何偷吃不被抓》(How To Be Unfaithful Without Getting Caught)。他不但不認為教人偷吃有什麼問題,更說偷吃不被抓是一門藝術,男子的一對一課程甚至還有不少學生排隊等著要上,每小時教學時薪高達85英鎊(台幣約3400元)。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導,最近剛推出新書的作者阿奈茲(Albert Arnaiz)自稱是偷吃教練。今年43歲的他說自己交往過且成功偷吃的次數不下百次,除了偷吃教練這種奇怪的工作之外,他的正職是大學的行銷學講師。

阿奈茲除了出書教偷吃之外,也開課一對一教學。每次上課雖然收費一小時高達85英鎊,還是有不少學生排隊等著上課。他說自己的學生有八成都是男生,不過《如何偷吃不被抓》這本書也有許多女讀者。

阿奈茲說自己之所以會開始偷吃,是因為當年他想要分手但對方不願意,因此他的解決方法就是偷吃。他和那個女友交往了13年都沒有結婚,過程中不停地劈腿滿足自己的需要。

他說很多來找他的學生都是40幾歲,因為他們還有體力、有錢也有時間。他認為這些人可能是在關係中缺乏關注、愛、熱情或性生活,所以才會向外發展去尋找這些感覺。

令人驚訝的是,阿奈茲說大部分男性會偷吃,通常是情感上需求沒有被滿足。偷吃的人可能是覺得孤單、對感情現況不滿,才會向外尋求發展。

他認為,如果要維繫感情,就必須互相理解並經常溝通。不過畢竟身為一名偷吃教練,阿奈茲還是堅持:「偷吃可以讓你成為更好的人,讓你更了解自己,知道自己想要什麼」。