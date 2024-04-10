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教人偷吃不被抓 「劈腿教練」出書還開課一小時收費3000多元

聯合新聞網／ 綜合報導
阿奈茲說自己曾在感情關係中偷吃不下百次，更出書教人如何偷吃不被抓。圖擷自每日郵報
阿奈茲說自己曾在感情關係中偷吃不下百次，更出書教人如何偷吃不被抓。圖擷自每日郵報

西班牙一名男子自封為「偷吃教練」，甚至還出書教人《如何偷吃不被抓》（How To Be Unfaithful Without Getting Caught）。他不但不認為教人偷吃有什麼問題，更說偷吃不被抓是一門藝術，男子的一對一課程甚至還有不少學生排隊等著要上，每小時教學時薪高達85英鎊（台幣約3400元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，最近剛推出新書的作者阿奈茲（Albert Arnaiz）自稱是偷吃教練。今年43歲的他說自己交往過且成功偷吃的次數不下百次，除了偷吃教練這種奇怪的工作之外，他的正職是大學的行銷學講師。

阿奈茲除了出書教偷吃之外，也開課一對一教學。每次上課雖然收費一小時高達85英鎊，還是有不少學生排隊等著上課。他說自己的學生有八成都是男生，不過《如何偷吃不被抓》這本書也有許多女讀者。

阿奈茲說自己之所以會開始偷吃，是因為當年他想要分手但對方不願意，因此他的解決方法就是偷吃。他和那個女友交往了13年都沒有結婚，過程中不停地劈腿滿足自己的需要。

他說很多來找他的學生都是40幾歲，因為他們還有體力、有錢也有時間。他認為這些人可能是在關係中缺乏關注、愛、熱情或性生活，所以才會向外發展去尋找這些感覺。

令人驚訝的是，阿奈茲說大部分男性會偷吃，通常是情感上需求沒有被滿足。偷吃的人可能是覺得孤單、對感情現況不滿，才會向外尋求發展。

他認為，如果要維繫感情，就必須互相理解並經常溝通。不過畢竟身為一名偷吃教練，阿奈茲還是堅持：「偷吃可以讓你成為更好的人，讓你更了解自己，知道自己想要什麼」。

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