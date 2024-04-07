快訊

花蓮強震直升機救出大同大禮部落9人 嬤：沒有藥、只能吃野菜不敢出門

放入購物車之前多注意 超市買生肉若有這個跡象可能已不新鮮

大學倒閉誰的錯？專家嘆頻錯失機會 李遠哲出書駁質疑

馬來西亞大叔禁錮年輕女子3天！慘中刀伏屍公廁 恐怖真相曝光

香港01／ 喬納森
馬來西亞1名45歲男子拐走1名28歲女子，禁錮她3天後，在公廁內欲向女子求歡被拒，隨後男子被女子拿菜刀刺傷，並在公廁內傷重死亡。示意圖／ingimage
馬來西亞1名45歲男子拐走1名28歲女子，禁錮她3天後，在公廁內欲向女子求歡被拒，隨後男子被女子拿菜刀刺傷，並在公廁內傷重死亡。示意圖／ingimage

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

馬來西亞發生恐怖公廁命案！1名45歲男子被發現身有刀傷伏屍公廁，警方其後查出驚人真相，原來該名大叔在案發前3天拐走1名28歲女子，禁錮她3天後，在公廁內欲向女子求歡被拒，在遇到激烈反抗下，男子被女子拿菜刀刺傷，最後在公廁內傷重死亡。

綜合外媒報導，馬來西亞警方於4月1日傍晚6點半接到報案，指在瓜拉吉賴縣的馬力勿萊竹筒飯廣場的公廁內，發現1具男性屍體。經調查後證實死者是45歲本地男子，腹部有刀傷，但現場沒有血跡。

警方其後公布進一步調查結果，指死者曾於3月28日，從登州士兆縣雙溪桐拐走28歲女子，他們曾到瓜拉吉賴縣多個地方逗留，女子被禁錮在案發公廁內3天，而死者欲向女子求歡被拒，女方便抓起菜刀刺其腹部3下，趁男子受傷後伺機逃脫。

法醫解剖死者屍體發現其死因為腹部被刺中3刀，腸道被刺穿但未獲即時救援，導致細菌感染而亡。警方指死者有前科，曾涉毒品案件，現已逮捕涉案女子，並檢獲1柄疑似為凶器的菜刀以調查這起命案。

延伸閱讀：

大埔寨乪村姪兒回港尋失聯叔父　揭被殺倒斃屋內　警拘死者52歲妻

生日派對狂𥄫女　男子惹壽星女友呷醋　遭持菜刀怒捅　送院卻咁講

文章授權轉載自《香港01》

公廁 命案 馬來西亞

延伸閱讀

特斯拉大陸市佔近腰斬！專家形容「史詩災難」引網嘆：歷史重演

她路邊停車惹怒大媽「這我兒子車位」！網齊喊：直接報警不用客氣

太美了！泰國徵兵現場仙氣爆表 「校園正妹、選美皇后」現身掀轟動

買高鐵票多1步驟打88折！來回最高省近400元 網友懊惱：太晚知道

相關新聞

馬來西亞大叔禁錮年輕女子3天！慘中刀伏屍公廁 恐怖真相曝光

馬來西亞發生恐怖公廁命案！1名45歲男子被發現身有刀傷伏屍公廁，警方其後查出驚人真相，原來該名大叔在案發前3天拐走1名28歲女子，禁錮她3天後，在公廁內欲向女子求歡被拒，在遇到激烈反抗下，男子被女子拿菜刀刺傷，最後在公廁內傷重死亡。

22歲男「站立」嗨玩遊樂設施 慘遭拋出座位爆頭亡

玩遊樂設施時應遵從安全守則，以免發生意外！墨西哥1名22歲男子於復活節期間與友人到嘉年華遊玩，當他搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉遊樂設施，男子與2名友人在過程中完全無視安全，直接站在遊樂設施上，僅靠單手抓緊握把，另一手則不斷揮舞上衣。當旋轉數圈後，男子在高速情況下疑失去平衡慘被拋出座位，最終因頭部重創，送院搶救後證實不治。

新科「世界最長壽的男人」！英國111歲爺爺曝習慣：每周吃炸魚薯條

高齡114歲的委內瑞拉男子莫拉（juan vicente perez mora）和112歲的日本男子園部義三郎近日相繼去...

人夫渴求「一男二女」多人運動！見妻挑選對象驚呆…崩潰仍硬上

幻想與現實，總有很大落差。外國1名人夫希望體驗「1男2女」的3P性愛，花了1個多月時間終成功說服妻子接受「多人運動」，條件是由妻子挑選對象，結果人夫見到妻子選中的人，竟是自己也認識，令他當場感到崩潰，但仍然「頂硬上」完成「多人運動」。

日本最年輕殺人犯！小學女生美工刀刺死好友 可愛長相曝光竟成網紅

2004年6月，日本發生一宗驚人的校園命案「佐世保小學生殺人事件」。長崎縣一名小六女生竟以美工刀多次刺向好友將她殺死。犯案時她只有11歲，是日本最年輕的殺人犯，在日本社會引起極大迴響。而這宗案件的導火線，竟只是朋友的一句玩笑？

弄假成真！他愚人節想「假上吊」惡整友人 下秒腳滑踢翻矮凳亡

印度一名18歲男子想在愚人節這天惡作劇，和朋友視訊時假裝上吊，結果視訊到一半，不慎從板凳上滑倒，意外將自己活活吊死。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。