馬來西亞大叔禁錮年輕女子3天！慘中刀伏屍公廁 恐怖真相曝光

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馬來西亞發生恐怖公廁命案！1名45歲男子被發現身有刀傷伏屍公廁，警方其後查出驚人真相，原來該名大叔在案發前3天拐走1名28歲女子，禁錮她3天後，在公廁內欲向女子求歡被拒，在遇到激烈反抗下，男子被女子拿菜刀刺傷，最後在公廁內傷重死亡。

綜合外媒報導，馬來西亞警方於4月1日傍晚6點半接到報案，指在瓜拉吉賴縣的馬力勿萊竹筒飯廣場的公廁內，發現1具男性屍體。經調查後證實死者是45歲本地男子，腹部有刀傷，但現場沒有血跡。

警方其後公布進一步調查結果，指死者曾於3月28日，從登州士兆縣雙溪桐拐走28歲女子，他們曾到瓜拉吉賴縣多個地方逗留，女子被禁錮在案發公廁內3天，而死者欲向女子求歡被拒，女方便抓起菜刀刺其腹部3下，趁男子受傷後伺機逃脫。

法醫解剖死者屍體發現其死因為腹部被刺中3刀，腸道被刺穿但未獲即時救援，導致細菌感染而亡。警方指死者有前科，曾涉毒品案件，現已逮捕涉案女子，並檢獲1柄疑似為凶器的菜刀以調查這起命案。

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文章授權轉載自《香港01》