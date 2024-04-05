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人夫渴求「一男二女」多人運動！見妻挑選對象驚呆…崩潰仍硬上

香港01／ 撰文：布萊恩
圖為性愛示意圖。圖/ingimage
圖為性愛示意圖。圖/ingimage

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幻想與現實，總有很大落差。外國1名人夫希望體驗「1男2女」的3P性愛，花了1個多月時間終成功說服妻子接受「多人運動」，條件是由妻子挑選對象，結果人夫見到妻子選中的人，竟是自己也認識，令他當場感到崩潰，但仍然「頂硬上」完成「多人運動」。

綜合外媒報導，外國1名人夫於社交平台「X（前稱Twitter）」匿名分享事件，指自己一直渴望體驗「1男2女」的多人性愛，花了1個多月終成功說服妻子同意進行「多人運動」，但妻子要求由她挑選對像，人夫沒多想便同意。

然而想像往往不似預期，人夫本幻想妻子會邀請公司女同事加入戰局，惟等到「決戰日」，前來的竟是他們的園丁皮特（Pete），讓他震驚崩潰

人夫表示，皮特無可否認是好園丁，卻沒想到妻子竟會對皮特產生「性趣」。雖然如此，人夫相當「敬業」，硬着頭皮「頂硬上」完成了這次集體性愛。

PO文引來網友熱議，笑言「皮特只是敲門通知要修理割草機，結果就被拖進了3人行」、「皮特只是突然過來扔下當月發票，沒想到客戶會發福利」、「當1對男女同意三人行時，第1個問題不是『第3個人會是什麼性別？』」。也有網友懷疑妻子可能早與園丁有私情。

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文章授權轉載自《香港01》

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