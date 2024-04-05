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日本最年輕殺人犯！小學女生美工刀刺死好友 可愛長相曝光竟成網紅

香港01／ 撰文：白兔糖
辻菜摘兒時照片（網傳圖片）
辻菜摘兒時照片（網傳圖片）

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2004年6月，日本發生一宗驚人的校園命案「佐世保小學生殺人事件」。長崎縣一名小六女生竟以美工刀多次刺向好友將她殺死。犯案時她只有11歲，是日本最年輕的殺人犯，在日本社會引起極大迴響。而這宗案件的導火線，竟只是朋友的一句玩笑？

佐世保小學生殺人事件｜因一句話反目成仇

入讀日本長崎縣佐世保市立大久保小學的小六女生辻菜摘，與御手洗怜美，因有著畫畫的共同興趣成為了好友，當年一起玩當時流行的電子看板「カフェスタ」，亦會交換日記。兩人本來關係良好，但因一次御手洗怜美背著辻菜摘玩時，說了一句：「好重！」便引起辻菜摘的怒火。之後御手洗怜美又在看板上說辻菜攻擊她「說她好綠茶！」，怒火中燒的辻菜摘就用兩人早前交換的密碼，登入對方帳號，將留言刪除。之後御手洗又再發表惡意攻擊的貼文，辻菜摘於是直接將她的帳號刪除。

辻菜摘和御手洗怜美與其他數位友人之間的交換日記（圖自X）
辻菜摘和御手洗怜美與其他數位友人之間的交換日記（圖自X）

同時，兩人與其他數位友人之間的交換日記亦出現了問題。辻菜摘在日記內發怒，對友人們抄襲自己以「next〇〇(朋友的名字)」為交換日記作結表示不滿。雖然友人們全部道歉，自此不再使用「next〇〇」，但御手洗卻在日記中反駁，再次刺激到辻菜摘。因日記和網路上的衝突，兩人徹底反目，辻菜摘開始霸凌御手洗、並心生殺意。

佐世保小學生殺人事件｜日本最年輕殺人犯的誕生

2004年6月1日中午，準備吃午飯的時候，辻菜摘指責御手洗「態度囂張」，將她叫到離課室50米外的自習室。之後拉上窗簾，命令她坐在椅子上，用手摀住她的眼睛，從後方用美工刀砍向她的頸部和左手。 御手洗嘗試站起、揮舞雙手反抗，但被辻菜摘再連砍數刀制伏。御手洗倒地後，辻菜摘並沒有立即離開現場，而是檢查御手洗的臉、觸摸她的身體，確認她不再動，用手巾擦去手上的血跡，約15分鐘後啟程才返回教室。

這時老師發現兩人不在課室，在走廊找到拿著𠝹刀、滿身鮮血的辻菜摘。老師一開始以為是辻菜摘受傷了，奪去她手上的美工刀，要檢查她的傷口。但辻菜摘卻是冷靜地講到「這不是我的血」，並指向自習室。老師趕到現場就發現倒在血泊中的御手洗，自習室牆上亦沾滿了血跡。被發現當時御手洗仍有呼吸，但因脖子上的傷口長、深約10cm，左手手背的傷口亦深至見骨，不久後就因大量出血死亡。

佐世保小學生殺人事件｜被判入少年院

事發後辻菜摘被警方逮捕。調查中發現她在犯案前一天觀看了電視劇《ホステス探偵危機一髪6》，當中含有用美工刀殺人的情節，辻菜摘亦供述自己是參考這一幕進行殺人計劃。除此之外，警方亦發現她沉迷血腥兇殘的小說及影視作品，還曾寫過一篇小說，劇情中內班上的學生互相殘殺，最後只有一名暗黑少女生存；而小說中學生的名字都與和辻菜摘現實中的同學名字十分相似。

辻菜摘2004年9月15日被判入少年院「栃木縣國立きぬ川學院」，並接受精神科醫生和臨床心理學家的輔導教育和各種心理測試。到了2008年春天，辻菜摘從設施內的中學畢業，並正式回歸社會。

佐世保小學生殺人事件｜「史上最可愛的殺人犯」

重回社會的辻菜摘的照片曾在網上流傳，並因相貌可愛而被部分網友追捧，稱她為「史上最可愛的殺人犯」。甚至製作同人作品並Cosplay模仿辻菜摘。她犯案時只有11歲，是日本最年輕的殺人犯，追捧者的一系列行動被網友批評為美化殺人及青年犯罪，亦會對受害者家人造成二次傷害，不能接受。據報辻菜摘的父母曾向御手洗的家人道歉，而御手洗的家屬也曾經發表文章《如果要道歉，隨時歡迎你來》，但從未得到辻菜摘本人的回應。

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文章授權轉載自《香港01》

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