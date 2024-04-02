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生日變忌日！蛋糕下肚全家狂嘔 女童「口超渴」全身發冷身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
印度發生一起悲劇，一名10歲女童與家人慶生，吃下蛋糕後竟狂嘔、發冷，隔天送醫不治。生日蛋糕示意圖，圖／Ingimage
印度發生一起悲劇，一名10歲女童與家人慶生，吃下蛋糕後竟狂嘔、發冷，隔天送醫不治。生日蛋糕示意圖，圖／Ingimage

近日食安問題層出不窮，印度也發生一起疑似食物中毒事件。一名10歲女童和家人在家吃蛋糕慶生，沒想到才吃了幾口，全家人都開始感到身體不適，女童不斷嘔吐，半夜更感到極度口渴、口乾舌燥，隔天竟已全身冰冷，送醫搶救仍不治。

根據印度媒體《經濟時報》（The Economic Times）報導，事件發生於3月24日晚間，印度旁遮普邦一戶人家替10歲女兒曼葳（Manvi）慶生，特地從當地一家麵包店下訂了生日蛋糕。但吃下蛋糕後，全家人都感到身體不舒服，原本開心的慶生派對一夕之間成為「噩夢」。

曼葳和妹妹皆開始嘔吐，凌晨時曼葳睡到一半更向父母表示，自己極度口渴、口乾舌燥。隔天清晨，父母發現她的狀況更加惡化，全身冰冷，立刻將她送往醫院，但抵達後不久就被宣告死亡。

突如其來的悲劇，讓一家人都難以接受，指稱是生日蛋糕有毒才導致女兒喪命。報警處理後，衛生部門介入調查，蛋糕內的成分樣本被送去檢驗，曼葳的遺體也移交給法醫驗屍，希望找出詳細死因。

印度 食物中毒

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