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從穿鞋看「奧客程度」！空姐曝一款式最難搞、穿洞洞鞋可能沒洗澡

聯合新聞網／ 綜合報導
美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。圖／截自TikTok
美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。圖／截自TikTok

美國網紅空姐雪兒（Cher）分享，她能從乘客穿的「鞋子」看出對方的性格和行為。其中，她推論穿毛茸茸拖鞋的人最難搞，穿Timberland的人能吃苦，穿Crocs洞洞鞋的乘客則有可能沒洗澡。影片引發網友熱烈回應，不少人直呼真的很準。

今年3月，雪兒在TikTok發布一系列影片，稱根據自己5年的飛行經驗，只要觀察乘客穿的鞋子，就能大概知道對方是什麼類型的人。影片中她推測，穿雪靴的人搭飛機時可能非常友善；穿New Balance運動鞋的乘客，則通常並不常搭飛機，「可能8年沒飛了，但卻十分貼心」。

她評論，穿毛茸茸拖鞋的人可能很難搞，看到這類型乘客時，她會暗自祈禱「希望今天能安然度過」；穿Crocs洞洞鞋的人通常較不愛乾淨，搭飛機前可能沒有洗澡，或運動棉褲上至少有一處污漬；而穿Adidas休閒鞋，尤其是SAMBA鞋款的乘客，通常是年輕人或大學生，正準備回學校或返鄉回家。

影片受到熱烈迴響後，雪兒在後續影片中接著點出，穿麂皮樂福鞋的男乘客，肯定是退休人士，且上廁所時有極大可能會將尿滴在地上；穿白色Converse帆布鞋的人，則通常是老師，會在飛機上批改作業和文件；如果乘客穿Timberland，絕對是能做粗活的人，「萬一在飛機上發生緊急狀況，我會立刻找這個人幫忙」。

雪兒也表示，自己很喜歡穿登山鞋的乘客，因為他們往往對狀況瞭若指掌，知道坐的是哪種飛機、目前飛越哪座城市、降落在哪個登機口，而且會提前三小時到機場；另外，她則不太信任穿高筒Nike喬丹鞋的人，因為這些人登機時可能很友善，但只要飛機誤點，或有任何事情沒照他們意願進行，「他們就會變成我見過最討厭、最沒禮貌的人」。

不少網友紛紛贊同雪兒的觀察和推測，直呼超準，並感嘆她有「識人之明」。但也有人認為，穿鞋只是一種取向，不能完全代表一個人，「我幾乎95%的時間都穿著Crocs，但我搭飛機前都有洗澡，衣服也都很乾淨⋯⋯」、「我穿Crocs只是因為過安檢更方便，且走路很舒服」。

奧客 空姐

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