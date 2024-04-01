快訊

朝聖倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 4類人才能進入

無人機又入侵二膽 邱國正：守軍處理不當、訓練不足

擁6千萬資產卻住雜物堆還被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

北海道海岸突現大量北寄貝 居民撿回一卡車：加奶油碳烤超讚

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道海岸近來出現大量被沖上岸的北寄貝，吸引民眾前來撿拾。圖擷自X
北海道海岸近來出現大量被沖上岸的北寄貝，吸引民眾前來撿拾。圖擷自X

北海道厚真町在上個月31日，海岸突然出現大量被沖上岸邊的北寄貝。由於是可以食用的貝類，因此吸引到許多民眾到海灘撿拾，也有人直呼這樣的奇特景象，過去從來沒有見過。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，當地居民表示，只要風浪大的時候，就常會看到北寄貝被打上海邊。31日當時，為數可觀的北寄貝在海灘上綿延數百公尺。一名前來撿拾的男性表示，之前沒看過這麼多北寄貝被沖上海灘。

除了厚真町以外，連隔壁的鵡川町、苫小牧市的居民，都聞風而來撿拾北寄貝，還有人開著小卡車前來裝載。依據北海道漁業規則，民眾可以徒手撿拾7.5公分以上的北寄貝。

不過因為這種被沖上岸的北寄貝，往往都可能含有大腸桿菌，因此需要充分加熱後再來食用。前述受訪男性表示，這種北寄貝怎麼煮都好吃，不過用碳烤加上奶油是最好吃的。另外也有民眾，打算將北寄貝做成咖哩。有網友笑稱，這根本是全世界的北寄貝，現在都聚集在這裡了。

北海道 日本

延伸閱讀

日本男團全挑處子之身！團員嫌交女友麻煩 想驗證魔法師傳說

日網友喊「味精有毒」遭打臉 百萬YTR斥荒謬：難道鹽也有毒？

住北海道十大好處！日本人瘋狂強調1點 一票台人點頭：光它就完勝

踐踏學生信任！日校職員下藥性侵7人 檢痛批「有如人體實驗」

相關新聞

北海道海岸突現大量北寄貝 居民撿回一卡車：加奶油碳烤超讚

北海道厚真町在上個月31日，海岸突然出現大量被沖上岸邊的北寄貝。由於是可以食用的貝類，因此吸引到許多民眾到海灘撿拾，也有人直呼這樣的奇特景象，過去從來沒有見過。

結婚僅3周...電台驚揭丈夫出軌 人妻果斷離婚卻遭報復

「分手要狠，比相戀勇敢」，美國有勇敢女子表示，當時和前夫結婚大約三周，某日和丈夫激戰後收聽電台節目，…

男友出軌50歲閨密！24歲空姐怒毆小三「打到骨折」 下場慘了

得知男友和閨密出軌，對方還比自己年長26歲，任何女生都會生氣！澳洲1名24歲空姐意外發現男友出軌，對象竟是其50歲閨密兼女同事，激動攤牌時，竟然出拳將小三顴骨、上顎和眼窩打到骨折，讓傷者近乎毀容，事後要接受手術，在臉上植入鈦合金板和鋼釘。案件近日開庭，慘戴綠帽的女子承認1項嚴重傷害他人身體的控訴，被法官判處18個月監禁，但緩刑2年，且要在4個月內向傷者賠償2,000澳元（約新台幣4萬元）。

叔侄爭產！為驗DNA竟偷開哥哥棺材割耳朵 1年後「這動作」致惡行被揭

為了爭產可以做到這地步！澳洲有名華裔男子，為了與侄子爭奪哥哥死後遺下約百萬澳元（約新台幣2100萬）的物業，竟擅自偷偷打開棺材並割下哥哥的一小部份耳朵，作為與侄子進行DNA鑑定之用，以確認兩人是否親生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。