北海道海岸突現大量北寄貝 居民撿回一卡車：加奶油碳烤超讚
北海道厚真町在上個月31日，海岸突然出現大量被沖上岸邊的北寄貝。由於是可以食用的貝類，因此吸引到許多民眾到海灘撿拾，也有人直呼這樣的奇特景象，過去從來沒有見過。
根據日本媒體「朝日電視台」報導，當地居民表示，只要風浪大的時候，就常會看到北寄貝被打上海邊。31日當時，為數可觀的北寄貝在海灘上綿延數百公尺。一名前來撿拾的男性表示，之前沒看過這麼多北寄貝被沖上海灘。
除了厚真町以外，連隔壁的鵡川町、苫小牧市的居民，都聞風而來撿拾北寄貝，還有人開著小卡車前來裝載。依據北海道漁業規則，民眾可以徒手撿拾7.5公分以上的北寄貝。
不過因為這種被沖上岸的北寄貝，往往都可能含有大腸桿菌，因此需要充分加熱後再來食用。前述受訪男性表示，這種北寄貝怎麼煮都好吃，不過用碳烤加上奶油是最好吃的。另外也有民眾，打算將北寄貝做成咖哩。有網友笑稱，這根本是全世界的北寄貝，現在都聚集在這裡了。
この世の全てのホッキ貝が集結してる pic.twitter.com/hanWy7jQiP— ロスター斉藤（パラゴスカイ） (@LosterSaito) March 30, 2024
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